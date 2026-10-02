Quiroz responde por qué descontinuaron programa "Yo elijo mi PC": "No recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos"

02 oct. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la decisión de no contemplar recursos para el programa “Yo elijo mi PC” en el proyecto de Presupuesto 2027 y afirmó que la iniciativa, al igual que otros programas públicos, fue sometida a un proceso de evaluación.

Consultado por la situación en entrevista con Ahora es Cuando, de Radio Infinita, Quiroz explicó que el Gobierno ha revisado más de 600 programas y que estas evaluaciones pueden detectar problemas relacionados con su funcionamiento o cobertura.

¿Qué dijo Quiroz?

Al ser consultado por qué se está tomando la decisión de descontinuar el programa, expuso: "históricamente se evalúan (los programas), muchos se encuentran con hallazgos, se encuentran que tienen problemas, que no llegan a toda la población, que a lo mejor llegan a la población muy pequeña”, señaló.

Al ser consultado específicamente por cuál era el problema detectado en “Yo elijo mi PC”, el secretario de Estado reconoció: “No recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”, respondió.

La revisión de los programas sociales

Durante la entrevista, Quiroz también explicó que la revisión del gasto contempla programas que sí deben mantenerse cuando sus beneficios están establecidos por ley.

“Algunos no se pueden eliminar porque están por ley y son un derecho, como la Junaeb, pero tiene problemas, y son notorios. Lo hemos visto en la discusión pública, hay también eventos de corrupción, esas cosas las vamos a atacar”, afirmó.

Según planteó, abordar estos problemas permitiría mantener determinados beneficios utilizando menos recursos. “Cuando tú atacas esos problemas, tú logras entregar el mismo beneficio con menos gasto. Estamos trabajando en ello”, sostuvo.

Mirada en la gratuidad

El ministro además se refirió a una herramienta contemplada en la Ley de Reconstrucción, que permitirá a la Dirección de Presupuestos realizar cruces de información para verificar si las personas que reciben beneficios cumplen con las condiciones correspondientes.

“Pero además la ley de Reconstrucción contiene un artículo muy potente, que es el que permite a la Dirección de Presupuesto hacer cruces de datos para poder verificar si el otorgamiento de los beneficios de las personas corresponde o si hay abuso, lo que llamamos fraude social”, explicó.

“Lo que pasa es que la contralora lo hace después de que las cosas han ocurrido, como ese es como su rol, verificar cómo se han hecho las cosas, y nosotros queremos usar esa misma herramienta pero exante, antes de que ocurra”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la gratuidad en la educación superior y planteó que existen casos que deberán ser revisados.

"Hay una desproporción en la gente que está en la gratuidad con hogares sin padre. Por algún motivo, una gran proporción tiene hogares sin padre. En la población es aproximadamente el 50%, y aquí es mucho más. De hecho hay 80 mil beneficiarios que declaran vivir solos", detalló.

"A nosotros parece que por lo menos es sospechoso, y hay que mirarlo, porque a lo mejor efectivamente viven solas y tienen que trabajar para mantenerse, eso es una realidad que ocurre, pero hay otros u otras que a lo mejor no declaran que viven con sus padres, se buscan un pariente menos afortunado para no revelar el ingreso familiar", expuso.

“Esto no es una caza de brujas, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, no es un Big Bang, pero es un mejoramiento continuo, y es un llamado también a las personas que califican, que tienen la real necesidad, a que estén tranquilas, ese beneficio va a seguir siendo entregado porque nos lo obliga la ley”, señaló.

“Pero las personas que existen en Chile, el ‘chileno vivo’, lo conocemos, es parte de nuestra cultura, la viveza del chileno, a esa viveza, les quiero decir, que la vamos a ir chequeando, controlando y eventualmente eliminando”, concluyó.

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