"Aparece la probabilidad": Alejandro Sepúlveda pronostica precipitaciones este miércoles en la Región Metropolitana

29 sept. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó un completo pronóstico del tiempo para el país, destacando la "probabilidad" de precipitaciones en la Región Metropolitana.

¿Lloverá en la Región Metropolitana?

De entrada, el comunicador explicó que la RM tendrá "abundante nubosidad en la mañana", lo que dará paso a un "cielo parcial en la tarde y en la noche se vuelve a cubrir".

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Ale destacó también que "hacia el atardecer aparece la probabilidad de chubascos en sectores de cordillera y precordillera".

En su reporte también se destacaron las temperaturas extremas que tendrán diferentes localidades de la región, entre estas, los 19 °C de máxima que se registrarán en el centro de Santiago.

Debido a la abundante nubosidad, toda la RM tendrá agradables temperaturas máximas, las que oscilarán entre los 20 °C de Colina y los 18 °C que tendrían Melipilla o Buin.

En tanto, en la localidad precordillerana de San José de Maipo se registraría una máxima un poco más baja: tan solo 15 °C debido a la probabilidad de chubascos a partir de la tarde.

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