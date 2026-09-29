Confirman tercer caso de sarampión en Chile: Este el número con el que el Minsal está contactando a los no vacunados

29 sept. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó el tercer caso importado de sarampión, que corresponde a una joven residente de la Región Metropolitana que contrajo el virus durante un viaje a Perú.

La situación preocupa, ya que el país vecino vive una compleja situación con más de 2.000 casos activos y la primera muerte por el virus registrada en décadas: un menor de tan solo 16 años.

¿Cómo se transmite el sarampión?

El inmunólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alexis Kalergis, explicó que "el virus sarampión es uno de los más contagiosos, que se transmiten por gotitas de secreción respiratoria, las cuales se producen al hablar, toser o estornudar y que son inhaladas por las personas".

El experto indicó además que el virus "puede permanecer hasta dos horas en el aire y puede llegar a infectar a casi el 90% de las personas no vacunadas".

Minsal contacta a los no vacunados

Precisamente, la vacunación es clave para evitar esta enfermedad, ya que, como explicó Juanita Zamorano, infectóloga de la Clínica Universidad de Los Andes, "con dos vacunas de sarampión se estima poco probable que uno se pueda contagiar".

"¿Quiénes no cumplen? Los niños menores de un año. Los niños menores de un año no han recibido su vacuna de sarampión; la reciben al año, y la segunda dosis en el programa nacional, a los tres años", agregó.

Pero los menores de un año no son los únicos sin un esquema de vacunación o con uno incompleto, razón por la cual el Minsal los está contactando a través del programa Salud Responde (600 006 1022).

Todo sobre Salud