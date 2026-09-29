MallPlaza va por un nuevo centro comercial: Proyecto de más de US$ 220 millones apunta al 2030

29 sept. 2026 - 16:20 hrs.

MallPlaza avanza con un nuevo centro comercial en la comuna de Concón. El anteproyecto, que contempla un mall de estilo lifestyle en el sector de Bosques de Montemar con miras al año 2030, ya inició sus primeros trámites en la respectiva Municipalidad.

Según fuentes cercanas a la iniciativa, la inversión alcanzaría unos US$ 225 millones. Mall Plaza, compañía controlada por el Grupo Falabella, espera con este proyecto generar un polo comercial en la comuna.

Los detalles fueron entregados por Ricardo Awad, gerente de Ampliaciones y Transformación de Activos de Mall Plaza, según consignó El Mercurio.

Un proyecto distinto al de 2011

El ejecutivo explicó que esta iniciativa corresponde a "un nuevo proyecto, ajustado a la realidad y escala actual de la comuna", y no a una reedición del que la empresa había planeado en 2011.

Awad afirmó que Concón "ha seguido creciendo durante toda esta década, consolidándose y demandando muchos más servicios". Por eso, dijo, la compañía busca desarrollar un centro urbano que se adapte a las nuevas demandas de los vecinos: más gastronomía, servicios, tiendas especializadas y un espacio de encuentro seguro y con entretención, potenciando la vocación turística de la comuna.

El gerente añadió que quieren un proyecto "con un diseño arquitectónico de alto estándar, tipo lifestyle, que aporte al espacio urbano y que esté a la altura de la calidad de vida que Concón busca proteger y potenciar".

Al aire libre y a escala de barrio

Respecto del formato lifestyle, Awad detalló que, dada la historia particular de Concón, su entorno y su arquitectura, el complejo se desarrollará "al aire libre, con baja altura, a escala local y de barrio, con tiendas intermedias y pequeñas, diseñado para una integración armónica con el entorno".

Agregó que el proyecto contará con un diseño paisajístico que utiliza terrazas y miradores, y que su oferta estará volcada "con fuerza a la vida al aire libre".

Impacto esperado y próximos pasos

Consultado por el impacto en la economía de Concón, Awad señaló que la aspiración es que la comuna gane una nueva oferta de servicios, comercio, gastronomía, entretención y espacios de encuentro. Además, que se reduzcan ciertos viajes hacia otras comunas, que se generen oportunidades de empleo, emprendimiento y proveedores locales, y que el sector incorpore "una pieza urbana de alto estándar".

En cuanto a la tramitación, Awad indicó que presentarán un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que esa vía permite avanzar "con una ruta de evaluación ambiental robusta". Según explicó, esto permite analizar los distintos componentes del proyecto, entregar información y abrir las instancias de participación que correspondan dentro del proceso ambiental.

Finalmente, la compañía informó que se ha reunido con los equipos técnicos municipales y mantiene un relacionamiento activo con los vecinos.

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