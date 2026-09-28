Ya registró su marca en el país: Esta es la nueva cadena de moda que estaría aterrizando en Chile

28 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Una nueva cadena de moda y descuentos podría sumarse al mercado chileno. Se trata de Promoda, firma mexicana especializada en la comercialización de ropa, calzado y accesorios de distintas marcas, que recientemente dio un paso que abre la puerta a una eventual operación en Chile.

La compañía cuenta con una amplia presencia en México, donde actualmente posee más de 200 tiendas. Su modelo de negocios está enfocado en el denominado formato off-price, que comercializa productos de distintas marcas a precios rebajados.

¿Qué se sabe de la posible llegada de Promoda?

Según publicó Diario Financiero, la sociedad Multibrand Outlet Stores solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de la marca Promoda en Chile. La solicitud fue publicada el viernes pasado en el Diario Oficial e incluye servicios de comercialización, además de importación, exportación y representación de productos.

Detrás de esta operación aparece Grupo Axo, conglomerado mexicano ligado al negocio de Promoda, en el que la estadounidense TJX Companies adquirió una participación de 49%. Esta última es la matriz de reconocidas cadenas de descuentos como TJ Maxx y Marshalls.

Aunque el registro de la marca no significa que exista una fecha confirmada para la apertura de tiendas en Chile, el movimiento sí permite anticipar un eventual interés por desarrollar el negocio en el mercado nacional. Actualmente, Promoda no opera bajo esa marca en el país.

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La llegada de Promoda también tendría como antecedente la presencia que Grupo Axo ya mantiene en Chile. El conglomerado opera la cadena de descuentos Surprice y en 2023 adquirió Komax, compañía que representa en el mercado nacional a marcas como Mammut, GAP, Polo Ralph Lauren y The North Face.

De concretarse una eventual expansión, Promoda incorporaría al mercado chileno un formato centrado en la venta de prendas y accesorios de diferentes marcas con descuentos. Por ahora, sin embargo, el principal antecedente es el registro solicitado ante Inapi, mientras no se han informado aperturas ni ubicaciones de locales.

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