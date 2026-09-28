Vivía a metros de un cuartel de la PDI: quién es el imputado investigado por nexos con la peligrosa banda brasileña PCC

28 sept. 2026 - 13:48 hrs.

A las 5:45 de la mañana, cerca de diez funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron a calle Zañartu, en Ñuñoa, para detener a Luis Armando Sánchez Jorquera. El ciudadano chileno es investigado por sus presuntos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal de origen brasileño.

La detención forma parte de la Operación Sintonía 1533, una investigación de la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur sobre la eventual incorporación de ciudadanos chilenos al PCC. En esta causa se obtuvieron órdenes de detención contra 24 personas; varias de ellas ya se encontraban recluidas en recintos penitenciarios entre Arica y el Biobío.

Sánchez Jorquera, en cambio, vivía a pocos metros de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la propia PDI. Es investigado por tráfico de drogas y asociación criminal para el tráfico de drogas. Según los antecedentes de la causa, sería uno de los chilenos “bautizados” por el PCC, término con el que la organización identifica la incorporación de nuevos integrantes.

Los investigadores indagan, además, si Sánchez figura entre los contactos chilenos detectados en teléfonos incautados en cárceles de São Paulo y vinculados a miembros del PCC. Otra de las líneas de la investigación busca establecer qué relación mantenía con Lucas Leonardo de Oliveira Santos, conocido como “Negrinho”, ciudadano brasileño a quien se atribuye un papel central en la presunta estructura de la organización en Chile.

Durante el procedimiento, Mega Investiga consultó a Sánchez Jorquera por sus eventuales vínculos con el PCC. El imputado no respondió.

El prontuario de Sánchez Jorquera

El primer registro policial de Sánchez Jorquera data de 2006, cuando tenía 20 años y fue detenido por porte de arma blanca. Desde entonces, registra otras nueve detenciones.

Según los antecedentes a los que accedió Mega Investiga, ha sido condenado por robo en lugar no habitado, receptación, porte ilegal de arma de fuego y robo con intimidación, entre otros delitos.

En 2010, mientras cumplía una condena en Santiago Uno, protagonizó una riña con otro interno en el módulo 33. Personal de Gendarmería los sorprendió agrediéndose con elementos cortantes. Ambos resultaron con heridas cortopunzantes y fueron sancionados por el incidente.

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