Adiós a un clásico: Emblemática tienda anuncia su cierre definitivo tras 48 años

28 sept. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una tradicional tienda del sur de nuestro país cerrará sus puertas para siempre después de 48 años. Se trata de Mini Centro, emblemático negocio de artículos electrónicos ubicado en Valdivia, en la región de Los Ríos.

El establecimiento, perteneciente a la familia Rosales, bajará el telón este miércoles 30 de septiembre, e invitó por redes sociales a que se acerquen para despedirse del local y aprovechar ofertas especiales de liquidación.

"Gracias por tanto cariño"

El local abrió en 1978 como una pequeña tienda ubicada en avenida Picarte, donde comercializaba distintos artículos electrónicos, entre ellos casetes, según informó el Diario de Valdivia.

Durante la década siguiente, el negocio se trasladó a su actual ubicación, en la esquina de Arauco con Esmeralda, y siguió funcionando los años siguientes.

Roberto Rosales hijo, quien estaba a cargo del establecimiento, comunicó la decisión en un mensaje en la cuenta de Instagram de la tienda dirigido a sus clientes y a la comunidad de Valdivia.

“Todo en la vida tiene un inicio y tiene un fin. Después de un trabajo intenso y de decisiones bien complejas, hemos decidido que vamos a estar con ustedes en Valdivia solamente hasta este día 30 de septiembre”, señaló en un video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mini Centro Valdivia (@minicentrovaldivia)

El empresario también agradeció a quienes fueron parte de la historia del negocio: "Queremos agradecer muy sinceramente a nuestro equipo y de corazón a cada una de las personas que durante estos 48 años nos han acompañado".

Finalmente, añadió que el local cierra "con la satisfacción del deber cumplido y con el eterno agradecimiento a ustedes, las y los valdivianos que nos han acompañado todos estos años". En tanto, el texto que acompañó el video finalizó con un "gracias por tanto cariño".

La tienda mantendrá su atención hasta sus últimos días e invitó a sus clientes a acercarse al local para aprovechar las ofertas de liquidación.

Rosales detalló que hay descuentos desde un 30% en toda la tienda y aseguró que todavía tienen stock de productos, antes del cierre definitivo del tradicional comercio valdiviano.

"Tenemos un descuento espectacular desde un 30% en adelante en toda la tienda. Si necesitan comprar algo, vengan, todavía tenemos stock de productos. En los días sucesivos va a ser bien complejo que eso se pueda mantener", señaló a Diario de Valdivia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mini Centro Valdivia (@minicentrovaldivia)