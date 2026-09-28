Padre pidió dejar de pagar pensión de alimentos porque sus hijas cumplieron 28 años: Corte rechazó tramitar la demanda

28 sept. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, solicitó ante el Juzgado de Familia de la localidad dejar de pagar la Pensión Alimenticia de sus hijas, ya que ambas cumplieron los 28 años de edad hasta los que se puede extender este derecho.

Sin embargo, pese a sus argumentos, la justicia rechazó su solicitud en dos ocasiones y, de hecho, ni siquiera permitió que se diera curso a la demanda.

Frustrado intento para dejar de pagar pensiones

De acuerdo a El Desconcierto, en el fallo de primera instancia del 16 de octubre de 2025, el Juzgado de Familia de Puerto Varas decidió no dar curso a la demanda porque el hombre mantenía una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Ante este primer rechazo, el padre apeló sosteniendo que existían circunstancias que permitirían aplicar una excepción, ya que recibía un suelo mínimo que apenas le alcanzaba para sus necesidades básicas y que no tenía capacidad económica para pagar la deuda al contado.

También señaló que había intentado llegar a un acuerdo con sus hijas y que se habían realizado sucesivos retiros de su cuenta de AFP, pero que aun así el monto pendiente seguía aumentando.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó nuevamente su solicitud, porque la Ley N° 14.908 indica que una demanda para rebajar o terminar una pensión debe ser declarada inadmisible cuando el que la presenta figura en el Registro Nacional de Deudores.

Si bien la misma norma contempla una excepción cuando hay "antecedentes calificados" que justifiquen la tramitación, el hombre en cuestión no presentó ningún documento que respaldara su situación económica.

De acuerdo al fallo, no había "antecedente alguno incorporado por el demandante, más allá de sus propios dichos", por lo que la Corte de Apelaciones simplemente confirmó la resolución de primera instancia.

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