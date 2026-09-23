Se cerraba la causa, pero la Fiscalía insiste: Piden más tiempo para investigar el caso por violación contra Jorge Valdivia

23 sept. 2026 - 16:35 hrs.

A contrarreloj trabaja la Fiscalía de Género, para terminar la investigación contra el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia, quien está formalizado por dos delitos de violación.

Pese a vencerse los últimos quince días de plazo legal autorizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Rodrigo Célis volvió a insistir en una nueva prórroga.

Así, aseguró en un escrito presentado ante el tribunal que las dos semanas que se otorgaron en la audiencia del pasado 7 de septiembre no permitieron dar por acabada la indagatoria contra el exseleccionado nacional.

“En atención a que el plazo de investigación judicial otorgado ha resultado insuficiente para culminar totalmente la investigación iniciada en esta causa (...) solicito que se fije audiencia a fin de debatir sobre su ampliación en la que el suscrito expondrá las diligencias investigativas que se encuentran pendientes”.

La principal traba del Ministerio Público se debe a que aún están pendientes pericias a cargo del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), que tienen relación con una de las denunciantes y un informe sobre el propio Valdivia.

El próximo 22 de octubre se cumple el plazo legal de dos años que tiene el Ministerio Público para investigar el caso, y que sería la piedra de tope para seguir adelante con las diligencias. Una vez que se cierre el proceso, tendrá 10 días para presentar la acusación en su contra.

Según los antecedentes de la indagatoria, las presuntas agresiones sexuales ocurrieron durante octubre de 2024, donde las denunciantes se habrían encontrado en un estado de incapacidad para oponer resistencia, lo que ha sido negado por el exfutbolista, quien permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

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