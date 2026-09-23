Un trabajador fallece tras accidente en Minera Escondida en la región de Antofagasta

23 sept. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció este miércoles tras registrarse un accidente en Minera Escondida, ubicada en la Región de Antofagasta, según confirmó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

El organismo lamentó el hecho y señaló que su director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato de profesionales de la Dirección Regional de Antofagasta para recabar antecedentes e iniciar la investigación correspondiente.

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el hecho se registró durante la jornada de este miércoles en dependencias de Minera Escondida, en la Región de Antofagasta.

Sernageomin confirmó que se trata de un accidente minero con resultado fatal y que un equipo regional fue enviado hasta la faena para recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Por el momento, no se han informado públicamente mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias específicas que provocaron el accidente.

En tanto, el Sindicato Supervisores Minera Escondida BHP, señaló en su cuenta de X que "sentimos con pesar el lamentable accidente ocurrido a compañero de Minera Escondida en sus labores de trabajo. Que la familia y sus amistades puedan encontrar paz en este terrible hecho".

Para cerrar, se expuso que "la seguridad y la salud de todas y todos en faena debe ser un valor esencial en la minería".