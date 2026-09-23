Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

23 sept. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 23 de septiembre, a las 13:48 horas, un temblor de magnitud 4,9 se registró en la zona norte de nuestro país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 238 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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