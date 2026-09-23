Detienen en Estación Central a "Chureja": Presunto involucrado en homicidio de carabinero en Renca

23 sept. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo durante la tarde de este miércoles en la comuna de Estación Central a un sujeto conocido con el apodo de “Chureja”, quien estaría involucrado en el homicidio de un funcionario de la institución ocurrido en agosto pasado en Renca.

La captura se concretó hace pocos minutos y se enmarca en las diligencias que desarrolla la policía uniformada para esclarecer el crimen del carabinero, quien se encontraba de franco al momento de ser atacado.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la periodista de Mega Daniela Valdés, el detenido sería trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente, mientras se espera que Carabineros entregue mayores detalles respecto de su participación en los hechos.

El homicidio del carabinero en Renca

El crimen ocurrió durante la noche del 27 de agosto, cuando un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco fue abordado por un grupo de desconocidos en la comuna de Renca, en medio de un presunto intento de encerrona.

Según los antecedentes preliminares conocidos en ese momento, los sujetos habrían intentado robar la camioneta del uniformado. Durante el hecho, los delincuentes efectuaron disparos contra la víctima, al menos uno de los cuales habría impactado en su cabeza, provocándole la muerte.

Tras el ataque, personal policial se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y levantar antecedentes que permitieran identificar a los responsables.

Investigación continúa

La detención del sujeto apodado “Chureja” constituye una nueva diligencia dentro de la investigación por el homicidio del funcionario policial.

Por ahora, se espera que durante las próximas horas se conozcan mayores antecedentes sobre las circunstancias de su captura y la presunta participación que habría tenido en el crimen.