¿Perdiste a tu perro o gato?: Alertan por nueva estafa que utiliza publicaciones de mascotas extraviadas

23 sept. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que involucra a personas que han perdido a sus mascotas y recurren a redes sociales para intentar encontrarlas.

¿De qué se trata la estafa?

De acuerdo con la advertencia, los delincuentes revisan publicaciones de perros y gatos extraviados y luego contactan a sus dueños asegurando que encontraron al animal.

Para hacer más creíble el engaño, incluso pueden enviar fotografías o videos falsos de la mascota, buscando convencer a la persona de que efectivamente la tienen.

Una vez establecido el contacto, comienza la segunda parte de la maniobra: los delincuentes solicitan dinero a cambio de devolver al animal que supuestamente encontraron.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar estos delitos?

Ante este tipo de mensajes, la recomendación es no apresurarse ni entregar dinero. Una de las formas de comprobar la historia es preguntar por características específicas de la mascota.

Se trata de detalles que no aparecen en la publicación en redes sociales y que solo el verdadero dueño debería conocer. Así, se puede comprobar si la persona realmente tiene al animal.

Si quien contacta exige un pago para entregar a la mascota, la recomendación es no hacer la transferencia y denunciarlo a las autoridades.