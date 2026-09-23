Mujer sufre heridas de gravedad tras ataque de dos perros en Puerto Montt: Podría perder la movilidad de una de sus manos

23 sept. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer permanece internada con graves heridas y riesgo de perder la movilidad de una de sus manos tras ser atacada por dos perros en la ciudad de Puerto Montt, región de los Ríos.



La víctima fue mordida por canes de raza American Bully en el sector Nueva Esperanza de Alerce Norte. Tras ser socorrida por vecinos, se la derivó de urgencia al Hospital Regional.

Vecinos ayudaron a la víctima

Lilian Lagos, presidenta del Centro de Padres del Colegio Los Alerces, fue una de las personas que advirtieron la situación, según informó El Llanquihue.

"Al observar hacia el exterior, logré advertir que una mujer estaba siendo atacada por dos perros", relató al citado medio. Su esposo e hijo salieron en ayuda y utilizaron un objeto para golpear a los animales y lograr que se alejaran.

La víctima sufrió una hemorragia en uno de sus brazos por las mordeduras. Ante la gravedad de la lesión, el esposo de Lagos le aplicó un torniquete mientras esperaban asistencia.

Posteriormente, la mujer fue trasladada por particulares hasta el SAR de Alerce, desde donde fue derivada al Hospital Regional de Puerto Montt.

Preocupación en la comunidad

El ataque generó preocupación entre vecinos, quienes enviaron una carta al municipio para solicitar medidas ante la presencia de perros en un sector cercano a jardines infantiles, colegios y centros de salud.

Los residentes aseguran que el abandono de mascotas es frecuente en Alerce Norte y sostienen que los animales ya han intentado morder a menores a través de los cercos.

Actualmente, los perros permanecen en la parte posterior del terreno de sus propietarios, separados de la vía pública por un portón de madera asegurado con cadena y candado.

Los vecinos solicitan aplicar la Ley de Tenencia Responsable y califican a los perros como “potencialmente peligrosos”. Ante la denuncia, la Delegación Municipal de Alerce inspeccionó el lugar para revisar las condiciones de seguridad y determinar las acciones legales a seguir.