Muere reconocida experiodista de Fox que denunció por abuso sexual a famoso presentador de TV

23 sept. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y exproductora de televisión estadounidense Jennifer Eckhart falleció a los 36 años. La comunicadora fue encontrada sin vida en su residencia, ubicada en Hobe Sound, Florida. Según reportes policiales de la Oficina del Sheriff del condado de Martin, la mujer murió el sábado 19 de septiembre.

Eckhart construyó una trayectoria de siete años como productora vinculada a las cadenas Fox News y Fox Business Network. Sin embargo, su figura cobró gran relevancia pública en 2020, cuando impulsó una demanda judicial por abuso sexual y presuntos episodios de violencia contra el entonces presentador del canal, Ed Henry.

Ante la gravedad de las acusaciones, la cadena televisiva desvinculó de inmediato a Henry, quien negó los cargos. El proceso legal se extendió durante cinco años y concluyó en junio de 2025 mediante un acuerdo extrajudicial entre ambas partes.

En aquel momento, la comunicadora catalogó el litigio como una lucha desgastante. "Ha sido una batalla legal agotadora de cinco años, con retos increíbles que, en ocasiones, casi me parecieron insoportables", declaró tras cerrar el caso, asegurando que el término del proceso le permitía renovar sus fuerzas para respaldar a otras personas afectadas por vivencias complejas.

Una nueva etapa enfocada en la contención

Luego de alejarse definitivamente de la televisión y de la industria de los medios tradicionales, Eckhart dedicó su carrera profesional a acompañar a personas que habían sufrido situaciones traumáticas en su recuperación.

Bajo la premisa de transformar su experiencia personal en apoyo para la comunidad, fundó la organización The Reinvented Project, iniciativa orientada a brindar contención mediante terapia asistida con animales. A la par, condujo el pódcast "REINVENTED with Jen Eckhart", un espacio dedicado a difundir testimonios de superación, resiliencia y recuperación personal.