Nel Mauri se sincera sobre su proceso de transición de género: "No necesito que alguien me ponga un pronombre"

23 sept. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una sincera reflexión protagonizó Nel Mauri durante uno de los últimos capítulos de su participación en en un programa de Chilevisión. Tras interpretar la canción “Amor prohibido”, de Selena, el artista se dio un espacio para conversar sobre el proceso de búsqueda personal y de identidad de género que atraviesa actualmente.

La conversación surgió luego de las observaciones del jurado, momento en que Mauri profundizó en los cambios que ha experimentado de cara a la exposición pública y la recepción de la audiencia.

"Encontrándome, aceptándome y entendiéndome"

Lejos de encasillar su presente en una etiqueta fija, la exfigura de "Rojo" enfatizó que vive este momento con tranquilidad y paciencia, buscando proyectar una expresión con la que se sienta a gusto.

"La verdad es que estoy en un proceso: encontrándome, aceptándome, entendiéndome, atreviéndome", expresó sobre el escenario. Asimismo, destacó que su presencia en la pantalla chica tiene una motivación más profunda: "Creo que también es mi propósito estar hoy en televisión y poder representar a muchas personas que estamos en lo mismo".

En esa línea, detalló que la transición no siempre sigue parámetros rígidos. "Tal vez transicionando a un género que no es el que se nos dio al nacer... O, tal vez, no sé si llevarlo al género, sino que expresarnos como nosotros queramos ser, sin importar lo que sea", añadió, reconociendo además que "es difícil, no es tan 'de una'. Quiero que fluya y así lo estoy sintiendo".

Neutralidad y la respuesta sobre los pronombres

Uno de los puntos que más atención generó durante la conversación fue su postura sobre las etiquetas de género y cómo prefiere ser tratado por el público y sus cercanos en esta etapa de transición.

Cuando le preguntaron si prefería algún pronombre específico, el artista fue enfático: "En este momento no necesito que alguien me ponga un pronombre. Yo necesito que me vean como una persona natural, neutral, porque estoy en este proceso. Entonces, no tengo la necesidad de decir 'dime ella o él', aún".

Finalmente, el bailarín remarcó que su intención es mostrarse de forma genuina ante los espectadores que lo han seguido desde sus inicios en la televisión chilena. "Lo que ve la gente en la casa es una persona real, que soy yo, que es Nel Mauri. No importa el género, sino lo que quiero entregar", concluyó.