Cefalea en racimos: Qué es la enfermedad que enfrenta Juan Pedro Verdier y por qué puede ser tan intensa

22 sept. 2026 - 09:12 hrs.

Quince días de fuertes dolores de cabeza terminaron llevando a Juan Pedro Verdier a urgencias. El cuadro se complicó durante los últimos días con vómitos que finalmente no pudo controlar y que obligaron a trasladarlo en ambulancia hasta Clínica Las Condes.

La pareja de Karen Paola ya conocía este tipo de dolor. Hace algunos años fue diagnosticado con cefalea en racimos, una enfermedad que puede provocar episodios de gran intensidad y que, en su caso, volvió a manifestarse durante las últimas semanas.

“Venía hacía un tiempo con malestar en general, me dio dolor corporal, mucho dolor de cabeza y bruxismo. Todo producido un poco por el estrés y también por el hecho de que me diagnosticaron esa cefalea de racimo hace unos años atrás”, contó en Las Últimas Noticias.

Durante varios días intentó continuar con sus actividades. Sin embargo, el viernes el cuadro cambió. “En los últimos días empecé con vómitos, primero en la madrugada, un par de veces; después, durante el día, estaba más tranquilo, así que no fui al médico. Y después fue todo el día”, relató.

¿Qué es la cefalea en racimos?

Se trata de un tipo de molestia en la cabeza poco frecuente que provoca un dolor muy intenso, generalmente alrededor de un ojo y en un solo lado de la cabeza. Las crisis pueden aparecer varias veces durante un mismo día y extenderse durante semanas o meses.

El neurólogo de la Universidad de Chile, José Manuel Córdoba, explicó al mismo medio antes señalado que las crisis pueden durar entre 15 minutos y tres horas y que suelen acompañarse de síntomas como lagrimeo.

“Hay muchas causas, en este caso podría decir que el comienzo viene desde el estrés y el bruxismo. Dormir mal también empeora el cuadro. Que alguien vuelva al trabajo entre crisis es más común de lo que se cree, en la formalidad sigue funcionando, hasta que el cuerpo pasa la cuenta. La cefalea en racimos suele volver en nuevos períodos, por eso el seguimiento importa”, señaló.

Según la Clínica Mayo, durante una crisis pueden presentarse los siguientes síntomas:

Dolor intenso en un ojo o alrededor de este.

Lagrimeo y enrojecimiento del ojo.

Congestión o goteo nasal.

Hinchazón alrededor del ojo.

Sudoración en la cara o la frente.

Caída del párpado.

Agitación.

Los vómitos que terminaron en urgencias

La madrugada del domingo, Verdier acudió a urgencias de Clínica Las Condes, sede Chicureo. Allí recibió medicamentos para las náuseas, pero los vómitos continuaron, por lo que fue trasladado hasta la sede de Estoril.

“Me hicieron los exámenes, me dieron remedios para las náuseas, el dolor y todo el tema, me hidrataron porque estaba muy deshidratado, y me hicieron un escáner en el abdomen para ver si tenía algún divertículo o si podía tener un tumor. Pero no era nada de eso”, detalló en LUN.

Tras los exámenes y el tratamiento, recibió el alta médica. Deberá mantener una dieta liviana y reposo durante dos días, además de tomar medicamentos protectores del estómago y calmantes en caso de presentar nuevamente dolor.

Pero el seguimiento continuará. “Tengo que hacerme una resonancia de cerebro porque lo del dolor de cabeza viene hace mucho tiempo y es muy intenso, así que quieren ver de qué se trata”, explicó.

¿Cómo se trata la cefalea en racimos?

La intensidad de las crisis hace que el tratamiento sea diferente al de un dolor de cabeza común. Córdoba señaló que un analgésico como el paracetamol no suele ser suficiente y mencionó entre las alternativas el oxígeno y los triptanes inyectables.

Clínica Mayo indica que los tratamientos pueden ayudar a acortar los ataques y disminuir el dolor, además de reducir la cantidad de episodios.

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