Oriana reveló los mensajes que le enviaba Rai antes de Volverías con tu ex? 2: Desató la furia de Faloon

22 sept. 2026 - 08:15 hrs.

El capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2 dejó una de las escenas más tensas protagonizadas por Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, y esta vez el detonante vino de un lugar completamente inesperado: Oriana Marzoli.

La española, quien tiene una historia previa con Mateucci y es una de las participantes más directas del encierro, le reveló a Rai algo que claramente no esperaba que saliera a la luz frente a todos, y mucho menos frente a Faloon.

Oriana le cuestionó la pasividad que mostraba dentro del encierro, diciéndole que ese no era el Rai que ella conocía por redes sociales. "Me has escrito cuántas veces, me has contestado un montón de historias y yo no te contestaba. Corazones, él me contesta cuando yo estoy en Milán 'full turist, feliz cumpleaños nena, disfruta mucho, te quiero'", reveló, describiendo con detalle los mensajes que Rai le había enviado a través de Instagram.

La reacción de Faloon

Mientras Faloon procesaba en silencio la información que acababa de escuchar, Rai intentó restarle importancia asegurando que eso no tenía nada que ver con lo que estaba viviendo ahora dentro del reality. Oriana no se quedó callada y aprovechó el momento para lanzar un dardo directo a Faloon.

"A mí me gustaría ver al torito que todos conocimos, con energía, sin ser absorbido por la mala dementora, mira la cara, es que no saca una sonrisa, hija, sonríe, te hace bien, amargada", dijo Oriana, en una frase que generó reacciones inmediatas entre todos los presentes.

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Julio César Rodríguez intentó ir al fondo del asunto y le preguntó directamente a Faloon si sabía de los mensajes que Rai le había enviado a Oriana. La respuesta fue una pared. "Eso no te importa Julio, ni a nadie. No voy a responderte", dijo, dejando en claro que no estaba dispuesta a exponer lo que sentía frente a las cámaras en ese momento.

Lo que siguió fue una escena cargada de tensión. Rai intentó hablar con Faloon para explicarle su versión de los hechos, pero ella no quiso escucharlo. "No quiero hablar contigo, no quiero que me dirijas la palabra", le dijo de forma categórica, cerrando cualquier posibilidad de diálogo en ese instante.

La situación entre ambos se puso tan tensa que Raimundo tomó una decisión que habló por sí sola: se retiró de la actividad y se fue a su habitación, dejando a todos los presentes procesando lo que acababan de ver.

Lo que reveló Oriana en Volverías con tu ex? 2 abrió una nueva grieta en la relación entre Rai y Faloon, que venía construyéndose con mucho esfuerzo y promesas dentro del encierro. La pregunta que quedó flotando en el ambiente es si esta vez la herida será demasiado difícil de reparar.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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