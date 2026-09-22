Scooters eléctricos bajo la lupa: Impulsan proyecto de ley que regula su uso y exige nuevos requisitos

22 sept. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

El primer semestre de este año se registraron 501 accidentes relacionados con scooters eléctricos, un 36,9% más que en igual período de 2025. Ante este escenario, un grupo de diputados ha impulsado un proyecto que establece una nueva categoría para los vehículos de alta velocidad.

La iniciativa plantea requisitos para los scooters que superen los 25 kilómetros por hora, entre ellos licencia de conducir, ser mayor de 18 años y contar con un seguro de micromovilidad. También se busca que los importadores informen sobre la potencia y velocidad de estos dispositivos.

Expertos y parlamentarios también hablaron sobre la necesidad de fiscalizar, considerando que estos vehículos pueden circular por ciclovías, calles y veredas. Uno de los especialistas planteó que la exigencia de licencia debería evaluarse al superar los 30 kilómetros por hora.

"Vacío legal"

"Los scooters eléctricos llegaron para quedarse y son una alternativa útil de transporte. Sin embargo, no podemos permitir que los vehículos que alcancen alta velocidad estén en un vacío legal", señaló la diputada republicana Catalina del Real. La parlamentaria agregó que se debe exigir "reglas claras, edad mínima, responsabilidad y protección en caso de accidentes".

Por su parte, la diputada republicana Macarena Santelices indicó que ha sido testigo "de accidentes provocados por scooters y mi deber como diputada es proteger a quienes represento, por eso es de urgencia ordenarlos para prevenir accidentes".

La legisladora añadió que si un vehículo supera los 25 kilómetros por hora, "tiene que haber responsabilidad, licencia, seguro y reglas claras. Nuestros adultos mayores, nuestros niños y nuestros vecinos tienen derecho a caminar seguros".

Su par socialista, Juan Santana, señaló que, si bien el proyecto acierta en exigirles a las importadoras "informar acerca de la potencia y de la velocidad de los scooters", retrocede al no responsabilizar a esas empresas "en cuestiones que son fundamentales como la seguridad, como la licencia o seguro ante cualquier tipo de accidente".

Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, comentó: "Yo creo que es muy importante fortalecer la regulación, por eso creo que es una buena iniciativa exigir derechamente carnet de conducir para este tipo de vehículos y limitaciones claras a la velocidad".

"Es como una moto"

Carlos Larravide, gerente general de Automóvil Club de Chile, dijo estar de acuerdo "con que haya un seguro obligatorio para quienes utilizan scooters a través de estos sistemas compartidos". Sin embargo, precisó que es difícil implementar una licencia para estos vehículos, "porque sería comparable a exigir una licencia para circular en bicicleta".

Uwe Rohwedder, decano de Ingeniería de la Universidad Central, dijo que la ley debería establecer que, al superar los 30 kilómetros por hora, se exija una licencia de conducir: "El scooter no está regulado, pero puede alcanzar las velocidades que estamos diciendo. Entonces, empieza a ser como una moto".