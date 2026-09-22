Cupón de Gas de $27 mil: Así puedes revisar si todavía tienes saldo disponible

22 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El Cupón de Gas Licuado de $27.000 tiene fecha de vencimiento y, si conservas parte del beneficio, aún puedes utilizarlo para comprar gas en distribuidores adheridos. Por eso, antes de realizar una nueva compra, es posible revisar directamente cuánto saldo queda disponible.

El aporte comenzó a habilitarse durante junio y puede utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Si el monto no se gastó completamente en una primera compra, el saldo restante puede utilizarse posteriormente hasta esa fecha.

¿Cómo revisar cuánto saldo queda?

La forma más directa de consultar el saldo es a través de las aplicaciones BancoEstado o RutPay. Una vez dentro, se debe ingresar a la sección correspondiente al Cupón de Gas Licuado, donde es posible revisar el monto disponible y los movimientos asociados al beneficio.

Así, si todavía aparece dinero disponible, ese monto puede utilizarse en una nueva compra de gas.

¿Qué pasa si no usaste los $27 mil de una vez?

El cupón no exige gastar los $27.000 en una sola compra. Si el valor del cilindro es menor que el monto disponible, el saldo restante permanece para una compra posterior, siempre que se realice antes del 30 de septiembre.

Por ejemplo, si una compra utiliza solo una parte del beneficio, el monto que quede puede volver a utilizarse hasta agotar el cupón o llegar a la fecha límite.

¿Qué pasa si todavía no tengo el cupón?

El plazo para activar el beneficio terminó el 30 de junio de 2026. La activación debía realizarse en el sitio oficial utilizando ClaveÚnica y estaba dirigida a hogares que cumplían los requisitos del Registro Social de Hogares.

Por lo tanto, a esta fecha, la consulta de saldo corresponde a quienes realizaron oportunamente la activación y cuentan con el beneficio habilitado.

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