Pensión Garantizada Universal: Estos son los grupos que tendrán aumento en 2027

21 sept. 2026 - 07:00 hrs.

En el marco del proceso gradual de la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) contempla hitos clave de reajuste y ampliación de cobertura dirigidos a personas adultas mayores en Chile.

Tras las primeras etapas implementadas en 2026 para personas de 75 años o más, el cronograma oficial establece importantes cambios y beneficios adicionales a partir de septiembre de 2027.

Beneficiarios del incremento de la PGU en 2027

A partir del noveno mes de 2027, los siguientes grupos accederán a mejoras sustanciales en sus aportes o a la incorporación directa al beneficio.

Si tienes 65 años o más , tu PGU aumentará al monto máximo.

, tu PGU aumentará al monto máximo. Si eres pensionada o pensionado de gracia, exonerado político, o exonerado político de CAPREDENA o DIPRECA, y tienes 65 años o más , podrás solicitarla con tres meses de anticipación.

, podrás solicitarla con tres meses de anticipación. Si eres una persona montepiada de CAPREDENA o DIPRECA y no recibes otra pensión en algún régimen previsional, podrás solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga en esa fecha la PGU.

¿Cómo revisar los requisitos y la fecha de pago?

Para revisar los requisitos específicos o la fecha exacta de pago según el RUT del beneficiario, el Instituto de Previsión Social (IPS) ofrece canales de consulta en la plataforma oficial de ChileAtiende (haz clic aquí) y a través de la línea telefónica 101.

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