PGU sube a $250.275: ¿Cuándo recibirá el aumento el último grupo?

11 sept. 2026 - 07:00 hrs.

El aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzó a aplicarse de manera gradual de acuerdo con el calendario establecido tras la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones.

Desde septiembre de 2026, los beneficiarios de 75 años o más comenzaron a recibir un monto máximo de $250.275, cifra superior a los $231.732 que correspondían anteriormente.

Sin embargo, todavía queda un grupo de beneficiarios que deberá esperar para acceder a este incremento. Se trata de las personas de 65 años o más que cumplen determinadas condiciones relacionadas con leyes de reparación, pensiones de gracia y beneficios de CAPREDENA o DIPRECA.

¿Cuándo sube la PGU para el último grupo?

De acuerdo con la información de ChileAtiende, las personas de 65 años o más pertenecientes a este último grupo podrán acceder al aumento de la PGU a partir de septiembre de 2027.

En el caso de quienes reciben una pensión de gracia, son exonerados políticos o exonerados políticos de CAPREDENA o DIPRECA, y tienen 65 años o más, podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación.

Por otro lado, las personas montepiadas de CAPREDENA o DIPRECA que no reciben otra pensión en algún régimen previsional podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga la PGU en esa fecha.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

Leyes de reparación y pensiones de gracia

Las personas que reciben una pensión por Ley Rettig, Ley Valech, son exoneradas políticas o reciben una pensión de gracia podrán solicitar el monto completo de la PGU, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El acceso se estableció en dos etapas:

Desde junio de 2026 : personas que tendrán 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.

: personas que tendrán 75 años o más al 30 de septiembre de 2026. Desde junio de 2027: personas que tendrán 65 años o más al 30 de septiembre de 2027.

Por ejemplo, si una persona cumple años después del 1 de octubre del año en que le corresponde el aumento por edad, podrá realizar la solicitud a partir del día de su cumpleaños.

DIPRECA y CAPREDENA

Las personas pensionadas de montepío de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) podrán solicitar un monto que complemente su pensión hasta alcanzar el valor de la PGU.

Este complemento podrá solicitarse a partir de septiembre de 2027, siempre que la persona no reciba una pensión de otra entidad previsional y cumpla con los requisitos establecidos.