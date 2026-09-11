Emiten alerta por tormentas eléctricas en una región del centro sur de Chile: Se esperan chubascos aislados

11 sept. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un informe preventivo debido a la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas en una región de la zona centro sur durante este viernes 11 de septiembre.

El fenómeno meteorológico está presupuestado para manifestarse desde las primeras horas de la madrugada y podría continuar hasta la noche del mismo día.

La región afectada por las tormentas eléctricas

De acuerdo con el reporte oficial del organismo meteorológico, la condición afectará principalmente a las zonas de precordillera y cordillera de la región del Maule.

Esta situación atmosférica estará acompañada además por el pronóstico de chubascos aislados, que podrían registrarse en diversos sectores del área cordillerana a lo largo de la jornada.

Recomendaciones a la población

Las autoridades instan a la comunidad, especialmente a los habitantes de sectores cordilleranos, turísticos o a quienes realicen actividades al aire libre en zonas altas, a tomar las precauciones necesarias, como:

Evitar permanecer en espacios abiertos o cerca de estructuras metálicas e instalaciones eléctricas en caso de presenciar descargas atmosféricas.

Evitar transitar por senderos cordilleranos o realizar ascensos mientras se mantenga la inestabilidad atmosférica.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DMC y Senapred ante posibles actualizaciones del estado del tiempo.

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