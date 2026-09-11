Hallan cuerpo de mujer al interior de cámara de alcantarillado: Tenía denuncia por presunta desgracia
- Por Paula Moreno | Fernando Fabres
¿Qué pasó?
Una mujer de 31 años fue encontrada fallecida al interior de una cámara de alcantarillado durante las últimas horas, en un hecho ocurrido en La Florida, específicamente en calle La Alambrada.
Carabineros concurrió hasta el lugar tras recibir una denuncia y constató el hallazgo del cuerpo de la víctima al interior de la cámara de alcantarillado.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer, de nacionalidad chilena, mantenía antecedentes policiales y tenía una denuncia vigente por presunta desgracia.Ir a la siguiente nota
Carabineros constató el hallazgo
Al llegar al lugar, personal policial encontró el cuerpo de la mujer en posición fetal al interior de la cámara de alcantarillado. Por el momento, no se han informado públicamente las circunstancias en que la víctima llegó hasta el lugar ni la causa de su fallecimiento.
Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), institución que deberá esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.
Se espera que las pericias que se desarrollen en el sitio del suceso permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y si existió o no participación de terceras personas.
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