Gobierno no realizará acto oficial por el 11 de septiembre y Kast tendrá agenda habitual en Los Ríos

11 sept. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno no realizará un acto oficial o institucional para conmemorar este viernes 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 53 años del Golpe de Estado de 1973.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, mantendrá durante la jornada su agenda habitual de actividades en la Región de Los Ríos, de acuerdo con la planificación informada por el Ejecutivo.

La decisión de no realizar una ceremonia oficial de conmemoración ha generado distintas reacciones en sectores del oficialismo y la oposición, en medio del debate respecto de cómo abordar la fecha.

Gobierno explica decisión

Desde el Ejecutivo han señalado que la decisión responde a la intención de concentrarse en los desafíos actuales y en las prioridades de la ciudadanía, con una mirada puesta hacia el futuro.

De esta manera, no está contemplada una ceremonia institucional en La Moneda ni una actividad oficial encabezada por el Presidente durante la jornada.

Reacciones ante la decisión

La determinación ha generado distintas posturas en el mundo político. Mientras sectores del oficialismo han respaldado la decisión del Gobierno, desde la oposición han cuestionado que no exista una instancia oficial de conmemoración.

En paralelo, durante la jornada se esperan distintas actividades organizadas por sectores políticos y organizaciones sociales para recordar los 53 años del Golpe de Estado.

El Gobierno, en tanto, mantendrá su funcionamiento habitual y el Presidente Kast desarrollará sus actividades programadas en la Región de Los Ríos.