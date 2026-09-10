Gobierno descarta nota de protesta tras dichos del embajador Judd sobre el estallido social

10 sept. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro Claudio Alvarado se refirió este jueves a la polémica generada por las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd y descartó enviar una nota de protesta formal a Washington por parte del Gobierno.

De acuerdo a lo anterior, el secretario de Estado dio a entender que el asunto ya fue debidamente abordado a través de los canales diplomáticos pertinentes.

La polémica por los dichos el embajador

La controversia se originó luego de que el diplomático estadounidense afirmara en una entrevista que inteligencia de su país indicaba que el estallido social de octubre de 2019 había sido impulsado por organizaciones de izquierda.

Sin embargo, tras sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, Judd dio un paso atrás en sus aseveraciones.

¿Qué dijo Alvarado?

El ministro Alvarado enfatizó que "el Canciller le ha hecho presente al señor embajador que, en condiciones y cargos diplomáticos, no hay que involucrarse en la política interna de los países".

Asimismo, traspasó la responsabilidad de la contradicción al propio embajador: "Es una situación que el Gobierno, a través de la Cancillería, ya abordó... Respecto a los dichos del embajador, yo creo que es él mismo quien debe explicar lo que dice un día y al día siguiente".

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