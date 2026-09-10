Disparan contra Carabineros durante persecución en Recoleta: Dos sujetos fueron detenidos y un tercero escapó

10 sept. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos fueron detenidos luego de un procedimiento policial que comenzó tras una denuncia sobre individuos a rostro cubierto que habrían amenazado a locatarios que mantenían la venta de productos congelados en Recoleta.

Según explicó el mayor Cristián González, de la 6° Comisaría Recoleta, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) llegó hasta el lugar tras recibir la información a través de la central de comunicación del sector.

Al advertir la presencia policial, los individuos huyeron en un vehículo blanco, iniciándose un seguimiento controlado por distintas calles de la comuna hasta llegar a la población La Chimba.

De acuerdo con el mayor González, durante la fuga los sujetos dispararon contra el personal policial. "Los sujetos, mientras se daban a la fuga, comenzaron a disparar al personal policial", señaló.

Antisociales dispararon contra Carabineros

Posteriormente, al llegar a una intersección, los individuos descendieron del vehículo y continuaron su huida a pie, instancia en la que también habrían efectuado disparos contra los funcionarios. "Carabineros también usó sus armas de fuego para repeler el ataque de estos antisociales", explicó la autoridad policial.

El procedimiento terminó con dos sujetos detenidos, mientras que un tercero logró escapar y está siendo buscado por personal policial de Recoleta. Uno de los detenidos se torció un tobillo mientras huía, según precisó el mayor, pero aclaró que la lesión no se produjo producto de la detención ni de los disparos.

Durante el operativo se recuperaron una pistola y un revólver. El mayor González detalló que la pistola mantenía sus números de serie borrados, mientras que se verificaba si el revólver tenía un encargo vigente por robo.

Además, el vehículo en que se movilizaban los sujetos mantenía encargo vigente por robo. En su interior también fueron recuperados los productos que habían sido sustraídos, correspondientes a "distintos tipos de carne" y congelados.

Respecto de los detenidos, el oficial indicó que ambos son mayores de 35 años y que tenían antecedentes policiales, aunque "no tienen nada vigente".

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