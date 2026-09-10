Pareja chilena se salva de incendio de ferri en Filipinas: Nadaron casi una hora en mar abierto

10 sept. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de jóvenes chilenos logró salvarse luego de un incendio ocurrido en un ferri en Filipinas. Los afectados debieron lanzarse al mar y nadar a la deriva durante aproximadamente 50 minutos hasta alcanzar una isla para ponerse a salvo.

Los sobrevivientes fueron identificados como Tábata y Lucas, ambos de 24 años. La pareja residía desde hace un año en Melbourne, Australia, y estaba de vacaciones por el sudeste asiático. El incidente ocurrió cuando cubrían la ruta entre Manila y Coron a bordo del ferri MV June Aster.

Una huida entre explosiones y humo

Según el testimonio entregado por la familia de los afectados, ambos permanecían dentro del ferri cuando observaron una densa columna de humo que comenzaba a propagarse rápidamente.

Con el paso de los minutos, la estructura metálica del bote comenzó a calentarse de forma extrema y se escuchó una explosión que lanzó objetos por los aires. Esto obligó a los pasajeros a saltar al mar abierto para evitar ser alcanzados por las llamas, informó Cooperativa.

Sin una dirección clara en medio de la oscuridad y la emergencia, Tábata y Lucas nadaron cerca de 50 minutos a la deriva hasta que lograron divisar tierra firme.

Tras desembarcar en una pequeña isla de la zona, pudieron conseguir un teléfono celular para comunicarse con sus familias en Chile y alertar sobre su estado.

Estado de salud de los chilenos

Posteriormente, la pareja fue trasladada a un centro asistencial local para recibir atención médica y luego se pusieron en contacto con las autoridades de Chile. Los dos perdieron la totalidad de sus pertenencias y equipaje durante la evacuación.

La Guardia Costera de Filipinas informó que en la embarcación viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes. El balance preliminar de la tragedia registra cinco personas fallecidas.