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Pareja chilena se salva de incendio de ferri en Filipinas: Nadaron casi una hora en mar abierto

¿Qué pasó?

Una pareja de jóvenes chilenos logró salvarse luego de un incendio ocurrido en un ferri en Filipinas. Los afectados debieron lanzarse al mar y nadar a la deriva durante aproximadamente 50 minutos hasta alcanzar una isla para ponerse a salvo.

Los sobrevivientes fueron identificados como Tábata y Lucas, ambos de 24 años. La pareja residía desde hace un año en Melbourne, Australia, y estaba de vacaciones por el sudeste asiático. El incidente ocurrió cuando cubrían la ruta entre Manila y Coron a bordo del ferri MV June Aster.

Una huida entre explosiones y humo

Según el testimonio entregado por la familia de los afectados, ambos permanecían dentro del ferri cuando observaron una densa columna de humo que comenzaba a propagarse rápidamente.

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Con el paso de los minutos, la estructura metálica del bote comenzó a calentarse de forma extrema y se escuchó una explosión que lanzó objetos por los aires. Esto obligó a los pasajeros a saltar al mar abierto para evitar ser alcanzados por las llamas, informó Cooperativa.

Sin una dirección clara en medio de la oscuridad y la emergencia, Tábata y Lucas nadaron cerca de 50 minutos a la deriva hasta que lograron divisar tierra firme.

Tras desembarcar en una pequeña isla de la zona, pudieron conseguir un teléfono celular para comunicarse con sus familias en Chile y alertar sobre su estado.

Estado de salud de los chilenos

Posteriormente, la pareja fue trasladada a un centro asistencial local para recibir atención médica y luego se pusieron en contacto con las autoridades de Chile. Los dos perdieron la totalidad de sus pertenencias y equipaje durante la evacuación.

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La Guardia Costera de Filipinas informó que en la embarcación viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes. El balance preliminar de la tragedia registra cinco personas fallecidas.

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