La ciudad que China construyó en Sudamérica en solo 26 meses para reemplazar a otra por el desarrollo minero

11 sept. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Existe un país de Sudamérica en donde ocurrió uno de los reasentamientos más particulares de los que se tenga registro: una localidad completa fue reemplazada por una nueva ciudad, construida especialmente para recibir a sus habitantes por la expansión minera.

Hablamos de Nueva Morococha, ubicada en la región de Junín, Perú. Hasta allí se trasladaron cientos de familias para permitir el desarrollo del proyecto Toromocho, una gigantesca mina de cobre a cielo abierto operada por la firma Chinalco, de capitales chinos.

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Nueva ciudad fue construida en 26 meses

Para poder extraer el mineral sin afectar la vida de la comunidad en la antigua Morococha, la compañía construyó en 2012 una nueva ciudad desde cero en el sector de Carhuacoto, a pocos kilómetros del asentamiento original.

Denominada Nueva Morococha, esta urbe fue diseñada como un asentamiento planificado con viviendas e infraestructura pública indispensable para acoger a las familias desplazadas por el avance de las operaciones mineras.

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La construcción de la nueva localidad se completó en 2012 en menos de 26 meses, según los antecedentes publicados por medios peruanos. El plazo ha llamado la atención por la rapidez con que fue ejecutado un proyecto de esta magnitud.

Más de mil familias fueron trasladadas hacia Nueva Morococha. El proyecto contempló viviendas y espacios para desarrollar la vida comunitaria, como colegios, centros de salud, templos, una sede municipal y un complejo deportivo con campo de fútbol y pista atlética.

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Cuestionamientos al proyecto

El proceso no estuvo exento de cuestionamientos. Sectores de la población expresaron su descontento con el acceso al empleo, las condiciones económicas ofrecidas y la pérdida del entorno sociocultural tradicional.

Aunque la gran mayoría de los pobladores terminó por asentarse en la nueva localidad, un grupo se negó inicialmente a abandonar sus terrenos en la antigua Morococha.