"Es una falta de respeto": Tohá tilda de "error histórico" decisión de Kast de no encabezar acto por el 11 de septiembre

11 sept. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del 11 de septiembre, la exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, cuestionó la decisión del Presidente José Antonio Kast de no encabezar un acto oficial por los 53 años del Golpe de Estado.

La exsecretaria de Estado calificó el actuar del Mandatario como un "error histórico" y denunció una grave "falta de sensibilidad" hacia las víctimas de la dictadura.

¿Qué dijo Tohá?

Consultada sobre la postura del Ejecutivo, Tohá sostuvo que la actitud del Mandatario dista del consenso construido en las últimas décadas: "Creo que el problema con el Presidente es que él es parte, y tiene una visión de esa fecha que contradice todo lo que hemos construido desde el retorno a la democracia", aseveró.

En esa misma línea, recordó que la fecha ha sido históricamente observada como un hito trágico en el país.

"La hemos recordado como una fecha oscura en nuestra historia, la hemos recordado como una fecha en que se rompió nuestra convivencia", afirmó Tohá.

"Es una falta de respeto"

Tohá enfatizó la necesidad de que la máxima autoridad nacional mantenga un rol de unidad y respeto frente al dolor de miles de familias, consignó Radio Bío Bío.

"Es una falta de sensibilidad, es una falta de respeto con todas las personas que sufrieron en esa fecha, pero, sobre todo, creo que es un error histórico, porque los países que no recuerdan, renuncian a aprender de su historia. Chile necesita aprender de su historia para no repetirla", concluyó.

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