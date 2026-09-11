Boric en ceremonia de conmemoración por el 11 de septiembre: "Hay un dolor, un desgarro, pero también esperanza"

11 sept. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El primer acto de conmemoración por los 53 años del Golpe de Estado se realizó la mañana de este viernes en el mausoleo de Salvador Allende, en el Cementerio General de Santiago.

A la ceremonia asistieron familiares del expresidente, dirigentes de partidos de la oposición, representantes de la Fundación Salvador Allende y el exmandatario Gabriel Boric.

En la instancia, Boric evitó polemizar con el Gobierno por no realizar actos oficiales, pero expresó que "la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar".

Las palabras de Boric

El exjefe de Estado puntualizó en esta fecha y manifestó que "es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá. Yo siempre le decía a los familiares de la agrupación de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones".

También dijo que "acá estamos conmemorando a un Presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre".

Además, recordó "a toda la gente que en 17 años de oscuridad cayó, pero también a los que sobrevivieron, a los que lucharon, a los que levantaron la alegría en medio del dolor y la desesperanza".

"En esta conmemoración por cierto hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza, y así me la tomo yo y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar", agregó.

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