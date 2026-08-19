"Una limitación de libertades que no se había visto": Los cuestionamientos de Boric a la reforma de seguridad del Gobierno

19 ag. 2026 - 09:59 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric abordó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y manifestó su preocupación por las facultades que se entregarían al Ejecutivo mediante la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Las declaraciones las realizó durante la presentación del libro La Montaña Rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), del exministro de Hacienda Mario Marcel, instancia en la que el exmandatario planteó la necesidad de mantener una discusión democrática y pidió una postura clara frente a la iniciativa.

Boric apuntó especialmente a los efectos que, a su juicio, podría tener la propuesta sobre las libertades públicas, cuestionando que el Presidente pueda disponer de amplias atribuciones durante períodos prolongados.

Expresidente Boric pide una oposición "franca" ante la reforma

El exmandatario sostuvo que espera que exista una oposición firme frente a la propuesta, aunque hizo énfasis en que esta debe desarrollarse dentro de un marco de respeto y debate democrático.

“Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional”, señaló Boric.

Sus palabras se producen luego de que el proyecto ingresara al Senado con una serie de modificaciones a la Constitución relacionadas con seguridad pública y las facultades del Presidente de la República.

"Una limitación de libertades que no se había visto"

Boric expresó sus reparos principalmente por la duración y las atribuciones que contempla la propuesta.

“Quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente. Una limitación de libertades que no se había visto. Inédita en la democracia chilena”, afirmó.

El debate sobre la reforma continuará ahora en el Senado, donde los parlamentarios deberán analizar las distintas modificaciones constitucionales planteadas por el Ejecutivo.

La discusión se da en medio del desafío de compatibilizar nuevas herramientas para enfrentar los problemas de seguridad con el resguardo de las libertades y garantías establecidas en la Constitución.

¿Qué propone el nuevo estado de excepción?

La iniciativa contempla incorporar un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, destinado a enfrentar situaciones calificadas como una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.

El proyecto establece que el Presidente podría declarar este estado de excepción y determinar las zonas del país donde se aplicaría.

La medida tendría una duración máxima de 120 días y podría ser prorrogada una vez por un período equivalente sin requerir inicialmente una nueva autorización del Congreso. Para extensiones posteriores, sí sería necesario contar con el acuerdo del Parlamento.

Además, la zona afectada quedaría bajo el mando de un oficial general designado por el Presidente, quien tendría que informar al Congreso respecto de las medidas adoptadas.