Fueron cortados con una sierra: Vandalizan postes de cámaras de seguridad en El Monte

03 oct. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita situación se registró en la comuna de El Monte, donde postes que habían sido instalados para implementar cámaras de seguridad fueron vandalizados durante la noche.

Según explicó la periodista Javiera Lagos desde el lugar, uno de los postes fue cortado y terminó en el suelo, mientras que en otros puntos de la comuna también se encontraron estructuras con cortes similares.

La situación genera preocupación debido a la inversión realizada para instalar estos elementos y al objetivo de contar con cámaras de vigilancia que permitan reforzar la seguridad y aportar imágenes en eventuales investigaciones.

Además, el corte presenta similitudes con un hecho ocurrido anteriormente en San Pedro de la Paz, donde también fueron vandalizados postes de características similares. En aquella oportunidad, las estructuras fueron cortadas y retiradas del lugar.

Una de las teorías que se plantea es que estos postes pueden ser reducidos para posteriormente venderlos como chatarra. Sin embargo, también se deberá determinar si existe alguna otra motivación detrás de la destrucción de estas instalaciones.

La periodista destacó que contar con cámaras de seguridad es una de las principales solicitudes que realizan vecinos de distintas comunas, precisamente por el aporte que pueden entregar las imágenes ante hechos delictuales o situaciones de violencia.

Por ahora, se deberá establecer quiénes fueron los responsables de estos daños y cuál fue el objetivo de cortar los postes instalados para reforzar la vigilancia en la comuna.

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