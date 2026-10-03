Martín de los Santos ofreció pagar $500.000 quincenales a conserje agredido: Aunque "no reconoce culpabilidad"

03 oct. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

La audiencia de preparación de juicio oral contra Martín de los Santos fue suspendida ayer viernes, luego de que su defensa presentara una incidencia, por lo que la instancia se realizará en una próxima fecha (27 de noviembre).

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una oferta que habría hecho el imputado al conserje que agredió y a la familia de este.

Según informó LUN, el abogado del supuesto empresario, Guillermo Giugliano, contó que su cliente ofreció pagar $500.000 de forma quincenal a los afectados, dinero que será dado por los padres de Martín de los Santos, ya que él no puede trabajar al estar detenido.

En todo caso, el jurista se apuró en mencionar al mismo medio que esto no significa que su representado "esté reconociendo algún tipo de culpabilidad".

La respuesta concreta llegó de parte de María Vidal, esposa del conserje agredido.

"Él dijo en YouTube (de los Santos) que nos quería ofrecer una parcela. Yo no quiero su parcela, quiero que se haga justicia como debe ser. Él se dio el gusto de estar en Brasil y hacer lo que quería, mientras nosotros sufríamos las consecuencias con mi esposo", cerró.

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