Compensación por expectativa de vida para mujeres: Estos son los requisitos para recibir el beneficio

03 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Las mujeres pensionadas pueden acceder a la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, un beneficio automático que busca complementar sus pensiones y reducir las diferencias en los montos que reciben hombres y mujeres. No es necesario postular para recibirlo y se entrega como una pensión similar a una renta vitalicia, calculada en Unidades de Fomento (UF).

La medida considera las diferencias en las tasas de mortalidad utilizadas para calcular las pensiones, debido a que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y, por lo tanto, sus ahorros previsionales deben financiar más años. Al momento de jubilar, estos ahorros se distribuyen considerando los años que, en promedio, vivirá la persona, lo que puede generar pensiones más bajas para las mujeres.

Por esta razón, la compensación busca reducir esta diferencia comparando la situación e historial previsional de cada mujer con la de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual.

¿Cuáles son los requisitos?

Junto con tener 65 años para comenzar a recibir el pago, existen otras condiciones que deben cumplirse para acceder a la compensación.

La mujer debe ser titular de una pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, originada en cotizaciones obligatorias.

en una AFP o compañía de seguros de vida, originada en cotizaciones obligatorias. No puede estar cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

(SIS). También debe estar afiliada y contar con al menos una cotización en el Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

Esta última exigencia de edad no rige para quienes ya se encontraban pensionadas o afiliadas antes del 1 de agosto de 2025.

Un punto importante es que el pago se realiza solo a partir de los 65 años, aunque la mujer se haya pensionado antes.

¿Cómo consultar si eres beneficiaria?

La consulta se puede realizar con el RUN y la fecha de nacimiento para verificar si se cumplen los requisitos para recibir la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

Si eres beneficiaria, debes ingresar con tu ClaveÚnica para conocer el monto y revisar el detalle del beneficio. También podrás descargar la resolución correspondiente.

Además, se puede realizar una consulta mediante una videoatención en ChileAtiende, llamando al 101 o al +56 4 4236 20 00 si estás en el extranjero. Otra alternativa es acudir a una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad.

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