Usaban maletas con doble fondo: PDI desarticula banda dedicada al tráfico de cocaína hacia Hong Kong

03 oct. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto (Briant) de la PDI desarticularon una organización dedicada al tráfico de drogas hacia el continente asiático, luego de incautar más de 6 kilos de clorhidrato de cocaína y detener a cuatro personas en la comuna de Recoleta.

El procedimiento, denominado “Oriente”, permitió detectar una remesa de 6 kilos 260 gramos de clorhidrato de cocaína, que sería enviada hasta Hong Kong, vía Turquía, utilizando vuelos comerciales con origen en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

Según explicó el subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Briant Aeropuerto de la PDI, la organización internaba la droga a Chile mediante pasos no habilitados en la frontera norte. Posteriormente, la sustancia era trasladada hasta la Región Metropolitana, donde era acopiada y preparada para su envío al extranjero.

Para concretar el traslado, los integrantes de la organización utilizaban distintos métodos de ocultamiento, entre ellos, maletas modificadas con doble fondo. De acuerdo con Paredes, el trabajo investigativo permitió “determinar el día exacto en que pretendían contaminar un vuelo que salía del aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

Como resultado de la investigación, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad peruana. De acuerdo con los antecedentes entregados, los cuatro mantenían una situación migratoria regular en el país.

Además, durante el procedimiento se realizó la entrada y registro de un inmueble ubicado en Recoleta, donde los detectives incautaron clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos destinados a la dosificación de sustancias ilícitas.

Entre los detenidos, además, hay una persona que mantiene una notificación roja vigente de Interpol, emitida por la República del Perú el 25 de agosto de 2025, por el delito de tráfico ilícito de drogas.