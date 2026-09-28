Investigan crimen de hombre que recibió múltiples impactos de bala en vía pública de La Pintana

28 sept. 2026 - 01:08 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este lunes, la Fiscalía ECOH informó que un hombre perdió la vida al recibir múltiples impactos balísticos en plena vía pública de la comuna de La Pintana.

Según el organismo, la víctima fatal es de nacionalidad chilena y fue trasladada a un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), donde se constató su fallecimiento.

Por el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) realiza las primeras diligencias en torno al caso.

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