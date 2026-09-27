Carabineros confirma fallecimiento de cabo 2.º que fue baleado este domingo en Lo Espejo

27 sept. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este domingo, el general subdirector Enrique Monrás confirmó el fallecimiento del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, quien fue baleado en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo.

El suceso se originó al interior del pasaje Guadalajara, en la población Las Dunas, hasta donde llegaron funcionarios de la unidad de servicio de la 42.ª Comisaría para realizar controles de identidad.

Fue en ese contexto cuando uno de los sujetos habría intentado evadir la fiscalización y efectuado más de 20 disparos contra los policías. Producto del ataque, el cabo segundo recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado hasta la Clínica Las Condes.

El funcionario ingresó al recinto asistencial con un traumatismo encéfalo-craneano, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el sujeto que habría efectuado los disparos es de nacionalidad extranjera, específicamente venezolana, y aparentemente se encontraría en situación irregular en el país.

Según la misma información, el individuo registraría detenciones anteriores por delitos con arma cortante y cohecho. Estos antecedentes aún deben ser confirmados por Carabineros.

El procedimiento policial se mantiene en desarrollo en el sector, mientras se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer la totalidad de los antecedentes relacionados con el fallecimiento del funcionario.