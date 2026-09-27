"Nadie quiere un Chile a medias": Orrego buscará revertir postergación de tramo del Tren Santiago-Melipilla

27 sept. 2026 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que realizará gestiones para intentar revertir la postergación del tramo soterrado del Tren Santiago-Melipilla entre Lo Errázuriz y Alameda, luego de que EFE declarara desierta la licitación para construir ese segmento.

La autoridad adelantó que solicitará una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, además de buscar que parlamentarios de las zonas involucradas se sumen a las conversaciones para mantener el trazado originalmente contemplado.

La decisión de EFE contempla concentrar los recursos en los dos tramos que actualmente se encuentran en ejecución: Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que en conjunto suman cerca de 58 kilómetros y tienen proyectado comenzar a operar en 2028.

Orrego cuestiona modificación del proyecto

La modificación implica que, inicialmente, el tren no llegaría hasta Estación Central. Los pasajeros podrán conectar en la futura estación Lo Errázuriz con la Línea 6 del Metro para continuar su recorrido hacia otros puntos de Santiago.

Orrego cuestionó la decisión y afirmó: "Nadie quiere un Chile a medias, donde las obras se parten y nunca se terminan".

El gobernador también recordó los años que lleva desarrollándose el proyecto y cuestionó que se modifique cuando ya existen otros tramos en ejecución. “Una obra que lleva 30 años esperando, que han pasado tres o cuatro gobiernos, teniendo ofertas válidas en la mesa, se desestima y se modifica un proyecto, quitándole gran parte de su beneficio”, sostuvo.

Según Orrego, uno de los principales efectos recaería en los habitantes de las provincias de Melipilla y Talagante, quienes esperaban contar con una conexión directa hasta Estación Central.

“La gente de la provincia de Melipilla, de la provincia de Talagante, que por fin veía un medio de transporte que lo iba a llevar al corazón de la ciudad, en Estación Central, de manera rápida y segura, ve que este programa se cambia y se elimina el último tramo, que es el más importante”, señaló.

Las gestiones del gobernador se suman a las realizadas por los alcaldes de Cerrillos, El Monte, Estación Central, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, quienes también solicitaron al Ejecutivo reconsiderar la determinación. Orrego adelantó que continuará las conversaciones con autoridades centrales y parlamentarios de las zonas involucradas.