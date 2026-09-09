Gobernador Orrego tras fallo del Tricel: "Intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona"

09 sept. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado a terminar con la “judicialización de la política” y a dirimir las diferencias en las urnas realizó este miércoles el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones rechazara el requerimiento que buscaba destituirlo.

¿Qué dijo el gobernador Orrego?

“Con el fallo de ayer se cierra definitivamente un ciclo que partió hace más de un año y medio con acusaciones absolutamente falsas e intencionadas políticamente de parte de un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI”, manifestó el gobernador en un punto de prensa.

Acompañado por ediles y consejeros de oposición, el gobernador agradeció a “alcaldes de distintos colores políticos”, además de representantes del Gobierno Regional (GORE) de sectores contrarios al Ejecutivo y “también de Renovación Nacional”.

“En política no todo vale. Con lo de ayer se suman ya 10 instituciones del Estado, autónomas e independientes, que de manera categórica han señalado lo que nosotros venimos diciendo desde el día 1, que es que siempre hemos cumplido nuestras obligaciones con estricto apego al Estado de Derecho, a la probidad y por supuesto a lo que establece la Constitución y las leyes”, afirmó Orrego.

El llamado de la autoridad

La autoridad llamó a terminar con “esto de judicializar la política. Les quiero decir fuerte y claro que si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado”.

Agregó que “intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona, pero lograron algo mucho más grave que fue dañar la reputación de una institución noble como el Gobierno Regional compuesta por funcionarios de carrera que hacen un tremendo trabajo. Y lo más grave, lograron dañar la confianza que es la base de la democracia”.

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