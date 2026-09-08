Carabineros informó que conductor que atropelló a Rolando Jiménez no tenía licencia y circulaba con revisión técnica vencida

08 sept. 2026 - 19:57 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor detenido tras atropellar a Rolando Jiménez en Providencia no tenía licencia de conducir y circulaba en un camión con la revisión técnica vencida, según informó Carabineros. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este martes, en la intersección de avenida Bilbao, cerca de Pedro Valdivia.

El mayor Ignacio Ramírez, jefe de operaciones de la 19ª Comisaría de Providencia, señaló que tras el accidente el conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Su ubicación fue posible gracias a la coordinación entre Carabineros, la central de cámaras de la Municipalidad de Providencia y personal de seguridad ciudadana.

Conductor pasará a control de detención

El funcionario policial confirmó que el detenido es un hombre adulto y que “no ha obtenido licencia de conductor” y que el vehículo mantenía su revisión técnica vencida. Además, indicó que el sujeto registra reiteraciones por delitos cometidos previamente, aunque no mantiene órdenes vigentes.

"No mantiene, no ha obtenido licencia de conductor y lo hacía (conducir) con la revisión técnica del vehículo vencida", informó el mayor Ramírez.

El Ministerio Público fue informado del procedimiento y dispuso que el imputado pase al primer control de detención durante este miércoles. En tanto, Rolando Jiménez permanece internado en el Hospital Salvador con lesiones de carácter grave, pero sin riesgo vital, de acuerdo con Carabineros.

Investigan dinámica del atropello

Respecto de la versión que apuntaba a que Jiménez habría cruzado con luz roja, Carabineros precisó que ese antecedente todavía se encuentra en investigación. Personal policial está revisando las cámaras públicas y privadas del sector y tomando declaraciones de testigos para establecer cómo ocurrió el accidente.

El mayor Ramírez agregó que el conductor se desplazó posteriormente sin respetar luces rojas y en contra del sentido del tránsito durante su huida.

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