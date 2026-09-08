Extraditan desde Colombia a imputado por homicidio: Lo acusan de asesinar a hombre en un restaurante de Santiago

08 sept. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano colombiano de 38 años fue extraditado desde Bogotá a Chile, tras ser investigado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Santiago en 2022.

La diligencia la realizó la Oficina Central Nacional INTERPOL Santiago de la PDI, en coordinación con la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Víctima fue apuñalada y golpeada

El crimen ocurrió el 12 de junio de 2022 en un restaurante de una galería comercial de calle Nataniel Cox, en la comuna de Santiago.

Según la investigación, el imputado habría discutido con la víctima y posteriormente la habría atacado con un cuchillo, provocándole dos heridas cortopunzantes, además de múltiples golpes de puño y pie en distintas partes del cuerpo.

A raíz de las lesiones, la víctima murió en el lugar. La causa de muerte fue un traumatismo cortopunzante torácico.

Imputado fue formalizado

El vocero de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Rodrigo Barrera San Martín, señaló: "Hemos solicitado su extradición dado que este es un ciudadano colombiano que se encontraba en situación irregular al momento de cometer este delito y posteriormente huyó hacia Colombia".

Para ubicarlo, la Fiscalía trabajó junto a la PDI en distintas diligencias que permitieron establecer su paradero en Colombia y posteriormente solicitar su extradición, la que finalmente fue concedida.

Tras su llegada a Chile, el detenido fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y quedó bajo custodia de Gendarmería.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando que "la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".