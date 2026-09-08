El "sicópata de Facebook": Cómo captó y extorsionó a más de 200 mujeres y siguió operando desde la cárcel
08 sept. 2026 - 21:42 hrs.
José Humberto Pérez Fuentealba captó a más de 200 mujeres mediante falsas ofertas laborales, las extorsionó y acumuló millones de archivos. Fue condenado a presidio perpetuo calificado tras acreditarse 66 delitos.
Leer más de
Notas relacionadas
- El "sicópata de Facebook": La falsa oferta laboral con que un hombre captó y extorsionó a más de 200 mujeres
- La historia del hombre que fue condenado a 5 años por robar dos paquetes de galletas, pasó 18 meses preso y terminó absuelto
- Tricel rechaza requerimiento para destituir a Claudio Orrego y lo mantiene como gobernador de la Región Metropolitana