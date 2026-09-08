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El "sicópata de Facebook": Cómo captó y extorsionó a más de 200 mujeres y siguió operando desde la cárcel

08 sept. 2026 - 21:42 hrs.

José Humberto Pérez Fuentealba captó a más de 200 mujeres mediante falsas ofertas laborales, las extorsionó y acumuló millones de archivos. Fue condenado a presidio perpetuo calificado tras acreditarse 66 delitos.

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