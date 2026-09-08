Trump celebra "gran noche" de la extrema derecha en Alemania tras histórico triunfo de AfD

08 sept. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el martes la victoria "realmente grande" del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del domingo.

La formación AfD, un partido antimigrantes y prorruso, recabó alrededor del 44% de los votos, frente al 17% conseguido por los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que gobernaban la región oriental de Sajonia-Anhalt.

El éxito de la AfD se lee también en clave de derrota para la CDU, que gobiernan a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaban hasta ahora el Ejecutivo regional.

¿Qué dijo Trump?

"¡Wow! El partido populista en Alemania acaba de tener una gran noche", escribió Trump en su plataforma Truth Social antes de criticar duramente las "absolutamente horribles reglas de inmigración" del país europeo, también objetadas por la AfD.

El republicano cerró su mensaje con la sigla "MGGA" en alusión a la frase "Make Germany Great Again" (hacer grande a Alemania de nuevo), en una variación de su propio eslogan "MAGA".

Es la primera vez desde 1945 que la extrema derecha gana el gobierno en una región.

Varias figuras de la órbita política de Trump ya habían alabado el triunfo de este partido antimigración, desde un exembajador en Alemania hasta el multimillonario Elon Musk.

Musk, seguidor de vieja data del AfD, estuvo entre los primeros en celebrar la victoria, cuando respondió con un "¡bien hecho!" a una publicación en X de Alice Weidel, codirigente nacional del partido.

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