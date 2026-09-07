ONU aprueba cambios en el Mapa: Así será ahora

07 sept. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Si piensas en el mapamundi que viste toda la vida en los libros del colegio, probablemente recuerdes a Groenlandia del mismo tamaño que África. Sin embargo, esa imagen es un engaño visual que lleva casi 500 años en las salas de clases.

Para corregir este error histórico, la Asamblea General de la ONU aprobó una propuesta para dejar de usar el mapa tradicional de Mercator y empezar a usar uno mucho más preciso y fiel a la realidad: la proyección Equal Earth.

El "truco" del mapa antiguo

El mapa que conocemos fue creado en 1569 por el cartógrafo Gerardus Mercator. Su diseño fue una revolución en esa época porque ayudaba a los barcos a navegar en línea recta guiándose por la brújula.

El problema es que, al estirar la Tierra (que es una esfera) para dibujarla en un papel plano, las zonas que están más cerca de los polos se agrandan artificialmente, mientras que los países cercanos a la línea del ecuador se ven mucho más pequeños de lo que son.

Por esta deformación, en el mapa clásico Groenlandia parece tener el mismo tamaño que África, cuando en realidad el continente africano es 14 veces más grande. De hecho, dentro de África cabrían perfectamente Estados Unidos, China, India y casi toda Europa juntos. Para ponerlo en perspectiva, África tiene 30,37 millones de km², mientras que esa combinación de países suma 27 millones de km².

¿Cómo es el nuevo mapa y qué cambia ahora?

El nuevo diseño recomendado por la ONU se llama Equal Earth ("Tierra Equitativa"). Fue creado en 2018 por un grupo de cartógrafos y su gran ventaja es que mantiene las formas redondeadas que ya conocemos del planeta, pero respeta el tamaño real de cada continente. (Revisa la comparación)

Wikimedia Commons

La propuesta fue impulsada por países africanos bajo el lema "Corregir el mapa", argumentando que la forma en que enseñamos la geografía influye en cómo entendemos la importancia de cada región en el mundo.

¿Significa esto que van a prohibir el mapa de siempre? No. La decisión de la ONU es una recomendación para que ministerios de educación, editoriales de libros escolares, medios de comunicación y plataformas digitales como los mapas de los celulares empiecen a usar esta versión más realista.

La medida fue aprobada por 164 países, mientras que Estados Unidos fue el único en votar en contra por considerarlo un debate ideológico. Tras la votación, países como Francia ya anunciaron que comenzarán a adaptar sus mapas oficiales a esta nueva mirada del planeta.