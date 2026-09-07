Lucho Miranda responde a Claudio Michaux y entrega su versión tras quiebre de amistad: "Me podría haber escrito"

07 sept. 2026 - 15:38 hrs.

A una semana de que Claudio Michaux revelara públicamente detalles del quiebre de su amistad con Lucho Miranda, fue el propio comediante quien decidió responder y entregar su versión de los hechos.

Todo comenzó luego de que Michaux compartiera un audio a través de su canal de difusión, donde relató los motivos que, según su perspectiva, terminaron por distanciarlos. En aquella oportunidad, el comunicador acusó una serie de desaires por parte de Miranda y cuestionó, entre otras cosas, que no lo hubiera llamado tras la muerte de su madre.

Ahora, Miranda abordó directamente los dichos de su excompañero y explicó qué ocurrió desde su perspectiva.

“Claudio Michaux subió a sus redes hace ya una semana un audio, sin mencionar mi nombre, pero aludiéndome claramente, contando que yo era mal amigo y dando sus razones de por qué me consideraba así”, comenzó señalando en su cuenta de Instagram.

El comediante aseguró que reaccionó ese mismo día y que se comunicó directamente con Michaux.

“Ese mismo día le escribí para decirle que lamentaba que se haya sentido así, pero diciéndole que me podría haber escrito, decirme qué le molestaba y se buscaba una solución”, sostuvo.

Lucho Miranda aclara qué ocurrió tras la muerte de la mamá de Michaux

Uno de los puntos que Miranda quiso aclarar fue la acusación de que no se habría comunicado con Michaux luego de la muerte de su madre.

“Lo único que quiero aclarar es que en su audio cuenta que yo no lo llamé para la muerte de su madre, y efectivamente, no lo llamé, pero muchos entendieron que ni siquiera le escribí, cuando no fue así”, explicó.

En ese sentido, aseguró que sí le envió un mensaje cuando se enteró de la noticia. “Le mandé un mensaje en el momento en que me enteré de la noticia”, afirmó.

Miranda también explicó por qué optó por escribirle en lugar de llamarlo directamente.

“Ese día Claudio tenía doble función en el sur, entonces consideré que era mejor mandarle un mensaje contándole que en lo que pudiera ayudarle, que contara conmigo. Al tiempo le volví a escribir para saber cómo estaba”, detalló.

El conflicto por las menciones en el podcast

Otro de los puntos de conflicto entre ambos habría estado relacionado con las menciones a Michaux en el podcast de Miranda.

Según explicó este último, Michaux se habría molestado porque habló de él en el programa. “A Claudio le molestó que yo hablara de él en el podcast. Un tema tan solucionable como decirme ‘no hables más de mí’ y lo hubiese entendido”, sostuvo.

Finalmente, Miranda aseguró que no busca extender la polémica y reflexionó sobre el término de la amistad entre ambos.

“No todos los ciclos se cierran de buena manera. Es parte de la vida”, concluyó.