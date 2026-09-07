"Este matrimonio farmea aura": Michelle Carvalho vuelve a ilusionar a sus seguidores con fotos junto a Pedro Astorga

07 sept. 2026 - 11:12 hrs.

Michelle Carvalho volvió a encender las especulaciones entre sus seguidores tras compartir nuevas fotografías junto a Pedro Astorga. Ambos aparecen abrazados durante lo que sería una jornada de trekking, acompañados de un paisaje natural.

La publicación rápidamente llamó la atención por el mensaje que escribió la modelo brasileña, quien volvió a alimentar las bromas en torno al vínculo que mantiene con Astorga, con quien tiene una amistad de más de una década.

La publicación de Michelle Carvalho

"Este matrimonio farmea aura desde antes que fuese moda", escribió Carvalho junto a las fotografías, donde aparece abrazada a Pedro Astorga.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de seguidores que celebraron el encuentro entre ambos y que volvieron a especular con un posible romance.

"Me encantan los dos guapísimos, por fin los esposos juntos. Viva Pedrichelle", escribió una persona. "No me bajaré de ese poni hasta que pase", comentó otra. "Muy linda pareja, me invitan al matri, porfa", dijo otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

La historia entre Michelle y Pedro

Carvalho y Astorga se conocen desde hace más de una década, luego de coincidir en un reality show en 2012. Desde entonces, ambos han mantenido una cercana amistad que periódicamente vuelve a generar comentarios entre sus seguidores.

A esto se suman las distintas interacciones que han protagonizado en redes sociales, donde sus bromas y comentarios han alimentado las especulaciones sobre una eventual relación, aunque siempre se han mantenido en el plano de la amistad.

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