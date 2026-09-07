Camión vuelca en Ruta 68 y provoca suspensión del tránsito en Pudahuel

07 sept. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes 7 de septiembre un camión volcó en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel, lo que provocó la suspensión del tránsito, mientras personal policial y de emergencias trabajan en terreno.

Según lo indicado por TransporteInforma, el hecho ocurrió pasadas las 07:00 horas de este lunes en el puente de retorno de Serrano. Esto derivó inicialmente en una restricción de pista en la avenida General Óscar Bonilla con Serrano.

Luego se optó por suspender el tránsito en esa misma intersección, por lo que el llamado a los conductores fue a preferir el puente de Teniente Cruz.

La imagen del camión volcado

En una de las imágenes compartidas por TransporteInforma se aprecia el camión volcado, ocupando gran parte de la calzada, imposibilitando la circulación en el lugar.

Por ahora, Carabineros no ha revelado si hay personas lesionadas a raíz de este accidente.

Actualizacipon (09:57). Se mantiene restricción de tránsito en puente de retorno de Serrano, sobre la Ruta 68 en #Pudahuel, debido a volcamiento de camión de alto tonelaje. Tránsito suspendido desde Av. Gral Óscar Bonilla. Opte a puente de Teniente Cruz https://t.co/A0AMKiLwRN pic.twitter.com/xCoKfMuMet — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 7, 2026

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