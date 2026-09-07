"Algo pasó esa mañana": El día en que la madre de Mariana Sepúlveda León relató la desaparición de su hija en Conchalí

07 sept. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo 6 de septiembre, un hombre de 42 años se entregó y confesó el crimen de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el 28 de agosto de 2008 en la comuna de Conchalí.

En 2022, Marta León, madre de Mariana, a 14 años de la desaparición de su hija, habló con Mega Investiga para contar detalles del enigma policial.

El relato de la madre de Mariana Sepúlveda

La mujer señaló que "yo creo que la Mariana tenía pensado volver a su casa, pero algo pasó esa mañana. Algo que todavía nos tiene en el misterio. A 14 años no sabemos absolutamente nada de ella".

En compañía del equipo periodístico de Mega, Marta acudió en 2022 al pasaje Logroño, donde había estado por última vez en 2021, cuando se hizo una reconstitución de escena por el caso.

Una vez en ese lugar, comentó que "cerramos el portón ese día y yo tendría que haber visto a la Mariana salir, porque si eran dos o tres minutos de diferencia, en dos minutos no te caminas eso. Al llegar al fondo, no la vemos por ninguna parte. El tema pasa que en tres minutos no se sabe nada. Ese es el tema".

La confesión del sospechoso del crimen de la joven

La incertidumbre por el paradero de Mariana culminó 18 años después. El pasado domingo 6 de septiembre, un hombre de 42 años se acercó hasta una comisaría para señalar que había asesinado a la joven en 2008.

El sujeto fue identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, sin antecedentes policiales. Según su relato, tuvo una relación amorosa oculta con la joven, y luego de una presunta discusión, le quitó la vida.

Según los últimos antecedentes, el hermano del imputado declaró como testigo que en las últimas semanas notó a Quiroz sumamente nervioso y consumiendo de manera reiterada reportajes sobre la desaparición de Mariana.

De acuerdo a lo anterior, el detenido fue derivado a un cuartel de la PDI en la comuna de Quinta Normal para prestarle declaración al Ministerio Público y más tarde a una comisaría de Carabineros para continuar con la investigación.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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