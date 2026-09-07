La gesta de Colo-Colo en 2002: Ganaron el título nacional mientras el club estaba en quiebra y viajaban en bus miles de kilómetros

07 sept. 2026 - 09:12 hrs.

El 23 de enero de 2002, la jueza Helga Marchant, titular del 22° Juzgado Civil de Santiago, dictó el auto de quiebra del Club Social y Deportivo Colo-Colo, según los registros históricos institucionales del club. La deuda consolidada de la institución alcanzaba los 22.000 millones de pesos, cerca de 30 millones de dólares de la época, de acuerdo con la tesis de la Universidad del Desarrollo sobre el modelo de negocios de Blanco y Negro S.A.. La administración pasó a manos de un síndico designado por la justicia. Los principales activos del club —incluida la mítica sede social de Cienfuegos 41 y el Teatro Monumental— quedaron en la lista de bienes por rematar. La continuidad deportiva del equipo colgaba de un hilo institucional que en cualquier momento podía cortarse.

Once meses después, el 22 de diciembre de 2002, en el Estadio Monumental repleto, ese mismo Colo-Colo levantaba el título del Torneo de Clausura 2002 tras derrotar a Universidad Católica, según los registros del campeonato. El plantel estaba integrado mayoritariamente por juveniles formados en las divisiones inferiores del propio club, respaldados por unos pocos referentes experimentados que aceptaron quedarse con sueldos rebajados. Habían viajado la mayor parte del año en autobús por rutas terrestres de miles de kilómetros porque el club no podía pagar pasajes aéreos, tal como consignó el portal Dale Albo en su reconstrucción histórica del período. Muchos habían aparecido en programas de televisión, comerciales publicitarios y actividades públicas para generar recursos personales con los que sostener la caja diaria del equipo. Y aun así, con todo eso en contra, salieron campeones nacionales.

La gesta pasó a la historia bajo un lema que hoy es parte de la identidad institucional del club: "A morir por el Colo". Esta es la historia detrás de esa consigna.

El club que amaneció bajo administración judicial

Cuando el 23 de enero de 2002 el fallo judicial de la jueza Marchant se hizo efectivo, la situación en el Estadio Monumental era caótica. La deuda del club era el resultado acumulado de más de una década de decisiones dirigenciales que combinaron contrataciones desajustadas respecto a los ingresos reales de la industria local, retenciones sistemáticas de obligaciones tributarias frente al Fisco chileno, endeudamiento informal vía empresas de factoring y una notable ausencia de auditorías externas independientes, según la investigación académica de la Universidad de Valparaíso sobre gobernanza corporativa en el fútbol chileno.

La sentencia implicó el desasimiento inmediato de la administración por parte del directorio en ejercicio. La conducción cotidiana del club pasó al síndico Juan Carlos Saffie, según los registros administrativos del club, cuya primera tarea fue evitar la liquidación total. Para lograrlo, el tribunal decretó la continuidad de giro bajo tutela judicial: el club podía seguir compitiendo y operando, pero bajo un régimen presupuestario de emergencia y con la vigilancia estricta del síndico y del juzgado.

Los efectos sobre la operación diaria fueron inmediatos. Las remuneraciones del personal se redujeron al mínimo indispensable. Se cerraron las ramas deportivas no profesionales. El instituto educacional interno del club para las divisiones menores dejó de funcionar. Los viajes aéreos —que hasta entonces se usaban para trasladar al primer equipo a los partidos de visitante en zonas alejadas del país— fueron reemplazados por extensos traslados en autobús por vía terrestre, aunque los desplazamientos implicaran cientos o miles de kilómetros continuos, según el reportaje de Emol sobre el plantel campeón a 20 años del título.

La mayoría de los futbolistas de mayor valor de mercado fueron transferidos o desvinculados para reducir la masa salarial. El plantel del primer equipo quedó configurado a partir de dos criterios: canteranos formados en las divisiones inferiores del propio club (con sueldos bajos y contratos de duración limitada) y referentes experimentados que voluntariamente aceptaron quedarse con remuneraciones reducidas por lealtad institucional.

El plantel de la quiebra: canteranos y veteranos que decidieron quedarse

La conducción técnica del equipo quedó en manos de Jaime Pizarro, exjugador emblemático del club y campeón de la Copa Libertadores 1991. Pizarro asumió con la conciencia clara de las limitaciones presupuestarias y estructurales que enfrentaba, y armó un grupo cuya principal virtud no era el nombre individual sino la identidad colectiva con la marca institucional, tal como documentó el sitio Pasión de Hincha en su reconstrucción del regreso a la cancha.

El eje del plantel lo formaron futbolistas provenientes de las divisiones inferiores del propio Colo-Colo, según el registro de Emol sobre el plantel campeón. Entre ellos figuraron el defensa central Luis Mena, el zaguero David Henríquez, el marcador central Miguel Riffo, el defensor Miguel Aceval, el volante Braulio Leal, el atacante Gonzalo Fierro y el arquero Eduardo Lobos. Todos ellos, con edades entre 19 y 24 años, asumieron el peso de defender la camiseta más popular del país en el momento más crítico de su historia institucional.

El grupo de canteranos fue complementado por tres referentes experimentados que aceptaron continuar en el club a pesar de las condiciones económicas adversas: el argentino Marcelo Espina, el también argentino Marcelo Barticciotto —campeón de la Libertadores 1991 y una de las máximas figuras históricas del club— y el goleador chileno Manuel Neira. Los tres firmaron condiciones económicas muy por debajo de su valor de mercado real y funcionaron como columna vertebral emocional y táctica del vestuario durante toda la temporada.

Buses eternos, comerciales de TV y bailes en programas para juntar dinero

El día a día del plantel durante 2002 estuvo marcado por sacrificios que en cualquier otro contexto habrían sido considerados impensables para un equipo profesional de primera división. Los relatos que los propios jugadores han compartido durante los aniversarios del título describen un modo de vida deportivo profundamente atípico, tal como detalló Dale Albo en su reportaje sobre los sacrificios del plantel.

Los viajes terrestres se convirtieron en la norma. Los desplazamientos en autobús hacia partidos de visitante en el norte y el sur del país podían durar entre 20 y 30 horas de trayecto continuo, especialmente en las giras hacia zonas como Antofagasta, Iquique o Temuco. Los futbolistas dormían en las butacas, se turnaban para descansar y llegaban al lugar del partido con las horas justas para prepararse antes del encuentro.

Muchos jugadores participaron en programas de televisión, bailes públicos, comerciales publicitarios y actividades comerciales privadas para generar ingresos que compensaran los sueldos rebajados. Algunos de estos gestos individuales quedaron registrados como parte de la memoria popular del período. La lógica compartida era clara: si el club no podía pagarles el sueldo completo, había que encontrar recursos por otras vías sin abandonar el vestuario.

La masa societaria del club se sumó activamente al esfuerzo. A través de una iniciativa ciudadana bautizada como la "Colotón" —una campaña de recaudación masiva liderada por hinchas, exdirigentes y personalidades vinculadas al club—, se levantaron fondos de emergencia mediante aportes populares, ventas benéficas, rifas y actividades públicas de recaudación, según Dale Albo en su cobertura del aniversario de la gesta. La consigna era mantener al club en funcionamiento hasta que la administración concursal encontrara una salida estructural.

En medio de ese contexto de precariedad operativa y de compromiso emocional colectivo, el equipo comenzó a jugar. Y a ganar.

La consigna "A morir por el Colo"

El lema que quedaría acuñado durante todo aquel año fue "A morir por el Colo". La frase no era originalmente una consigna oficial ni un eslogan diseñado por el departamento de marketing. Nació de la interacción cotidiana entre jugadores, técnicos, dirigentes provisorios e hinchas durante los peores meses de la crisis, y se instaló como declaración compartida de propósito, según el registro institucional del propio Club Social y Deportivo Colo-Colo.

La consigna capturaba con precisión el espíritu del grupo. Los canteranos que integraban el plantel principal habían crecido dentro del club, se sentían identificados con su historia y consideraban aquel momento como una oportunidad definitoria de sus carreras deportivas y de su lealtad institucional. Los referentes experimentados, por su parte, veían en la crisis una llamada a devolverle al club parte de lo que este les había dado durante décadas de vínculo profesional.

La combinación produjo algo poco frecuente en el fútbol profesional: un vestuario cohesionado por razones que iban más allá de los contratos económicos. Los jugadores competían por lealtad al escudo y a los hinchas, no por incentivos financieros —que sencillamente no existían—.

El desarrollo del Torneo de Clausura 2002

El torneo del segundo semestre del año se disputó en un formato que dio ventajas al esquema colectivo por encima de las individualidades. Colo-Colo comenzó la fase regular con una campaña sólida, ganando partidos de local con el respaldo constante de una hinchada que llenaba el Monumental —la asistencia al estadio en la temporada 2002 fue una de las más altas de los años previos, precisamente porque los hinchas asumieron su asistencia como forma de apoyo directo al club en crisis— y sacando resultados de visitante contra rivales presupuestariamente muy superiores, según los registros oficiales del campeonato.

La fase de eliminatorias directas confirmó la superioridad del proyecto. En cuartos de final y semifinales, el equipo de Pizarro superó los cruces mediante un fútbol pragmático, ordenado defensivamente y letal en las jugadas de pelota parada. Los goles llegaron distribuidos entre jugadores diferentes: Manuel Neira, Marcelo Espina, Gonzalo Fierro y Marcelo Barticciotto se alternaron en el rol de anotadores clave, mientras la defensa integrada por Mena, Henríquez, Riffo y Aceval mantenía una regularidad notable frente a los ataques rivales.

La final se disputó contra Universidad Católica a doble partido. El primer encuentro se jugó en el San Carlos de Apoquindo; el segundo, en el Estadio Monumental. Colo-Colo se impuso en el marcador global y se consagró campeón del Torneo de Clausura 2002 el 22 de diciembre de 2002, según el recuento de RedGol en el 20° aniversario del título. La ceremonia de premiación se realizó frente a una hinchada colmada, en un ambiente que combinó la euforia deportiva con la conciencia colectiva de que aquel título tenía una dimensión que trascendía la mera obtención de un trofeo.

Qué significó el título más allá de la cancha

El impacto de la obtención del Torneo de Clausura 2002 fue mucho más profundo que un simple título nacional. La consagración deportiva cumplió tres funciones estratégicas que resultaron decisivas para el rescate posterior del club, según el análisis de la tesis de la Universidad de Chile sobre la privatización del fútbol chileno.

Primero, mantuvo el valor comercial de la marca. En pleno proceso de quiebra, con activos por rematarse y con acreedores presionando por la liquidación, un título nacional consolidaba el prestigio deportivo de la entidad y elevaba el valor de mercado del club como negocio potencialmente rescatable. Los inversionistas privados que dos años más tarde armarían el proyecto de Blanco y Negro S.A. tuvieron un activo comercial vivo, vigente y competitivo para presentar como propuesta de negocio.

Segundo, sostuvo el arraigo social del club. El vínculo emocional del hincha con la institución no sufrió las erosiones que habrían sido previsibles ante un descenso deportivo prolongado o ante temporadas mediocres. El plantel campeón de 2002 mantuvo intacto el compromiso de los socios y del universo colocolino con el club, elemento indispensable para la posterior aprobación del modelo de rescate en la asamblea extraordinaria de mayo de 2005.

Tercero, generó un mito fundacional. La gesta de "los campeones en la quiebra" se instaló en la memoria institucional del club como una prueba de que Colo-Colo podía sobrevivir a cualquier crisis mientras mantuviera cohesión interna y respaldo popular. Este relato ha sido utilizado desde entonces por dirigentes, técnicos e hinchas como una herramienta de identidad y de motivación deportiva.

Qué fue del plantel campeón

El destino profesional de los futbolistas que protagonizaron la gesta fue diverso, según reconstruyó Emol en su reportaje conmemorativo del 20° aniversario. Algunos consolidaron carreras internacionales importantes en los años siguientes. Otros continuaron vinculados al club por años y hoy trabajan en distintas funciones dentro del fútbol chileno.

Gonzalo Fierro se convirtió en uno de los referentes históricos de Colo-Colo durante la década siguiente y fue campeón nacional en múltiples ocasiones. Luis Mena jugó posteriormente en el extranjero. Braulio Leal tuvo trayectoria en clubes chilenos y en la selección nacional. Eduardo Lobos continuó como arquero de primer nivel durante muchos años. Marcelo Barticciotto se retiró poco después de aquella campaña y se dedicó al periodismo deportivo. Manuel Neira continuó su carrera en el fútbol nacional y trascendió como formador en divisiones menores.

El club, por su parte, siguió el camino que el título deportivo había hecho posible. En mayo de 2005 se promulgó la Ley N° 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, según la historia de la ley registrada por la Biblioteca del Congreso Nacional. Ese mismo mes se creó Blanco y Negro S.A., que en junio de 2005 firmó el contrato de concesión por 30 años sobre los activos del club. El 17 de marzo de 2006 se decretó formalmente el alzamiento de la quiebra. Cuatro años después de la sentencia de la jueza Marchant, Colo-Colo estaba de nuevo en pie institucionalmente.

Pero el rescate financiero jamás habría sido posible sin lo que aquel plantel de canteranos, referentes veteranos y un técnico convertido en símbolo hicieron durante los doce meses más frágiles de la historia del club. Ganaron un título mientras viajaban en autobús. Levantaron una copa mientras el síndico administraba las cuentas. Escribieron el capítulo más notable del arraigo popular del fútbol chileno moderno.

Salieron a morir por el Colo. Y ganaron.

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